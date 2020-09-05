Исландия – Англия: где и когда смотреть матч Лиги наций

Список трансляций поединка Рейкьявике, в котором англичане будут мстить исландцам за поражение на Евро-2016

В субботу, 5 сентября, состоится матч высшего дивизиона Лиги наций в группе А2. Любимая всем футбольным миром Исландия на своем поле принимает Англию, которая попытается взять реванш у соперника за сенсационное поражение в плей-офф Евро-2016. Начало поединка в Рейкьявика – 19:00 по киевскому времени. Он будет показан на ТВ и в интернете.

Исландия – Англия: где смотреть

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В прямом эфире матч Исландия – Англия 5 сентября, начиная с 19:00, покажет канал "Футбол 2". Также трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день на "Футбол 1" в 04:00 и на "Футбол 2" в 10:20.

Исландия – Англия: заявления перед матчем

Главный тренер сборной Исландии Эрик Хамрен : "Не знаю, можно сыграть лучше, чем в 2016 году. Исландия тогда удивила многих в мире. Если сделаем нечто подобное, это снова будет неожиданно. Если посмотреть на последние результаты и состав сборной Англии, то она должна победить. Но в футболе не все происходит так, как должно"

Главный тренер сборной Англии Гатер Саутгейт : "У нас много футболистов постарше, которые уже знают, как мы тренируемся, как играем. Они хорошо влияют на тех, у кого меньше опыта, но и молодежь приезжает в сборную без страха. Они быстро адаптировались, повысили качество тренировок и конкуренцию. Приятно снова быть в деле"

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Исландия – Англия: прогноз на матч

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Сборную Англии называют большим фаворитом матча. На ее победу букмекерами установлен коэффициент 1.28, на ничью – 5.60, на победу Исландии – 14.00. Иными словами, вероятность выигрыша поединка англичанами оценивается в 76 процентов, ничейного исхода – в 17 процентов, а выигрыша исландцев – всего лишь в 7 процентов. Наиболее вероятным счетом матча аналитики называют 2:0 в пользу Англии (коэффициент – 5.40).

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