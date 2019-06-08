Исландия обыграла Албанию в поднялась на третье место в группе отбора на Евро-2020

Гол Йоханна Гудмундссон в середине первого тайма решил исход поединка в Рейкьявике

Исландия обыграла Албанию 1:0. Фото: AFP

Сборная Исландии одержала победу над командой Албании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Рейкьявике на стадионе "Лаугардалсвеллур", завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором победного гола стал полузащитник сборной Исландии Йоханн Гудмундссон, на клубном уровне выступающий за английский "Бернли". Он отличился в середине первого тайма, после чего счет до финального свистка не изменился.

Благодаря победе сборная Исландии поднялась на третье место в турнирной таблице группы Н. Албания опустилась на четвертую позицию.

Исландия – Албания – 1:0 (1:0)

Гол: Гудмундссон (22)

Турнирное положение команд в группе Н:

N Команды И В Н П М О 1 ФРАНЦИЯ 2 2 0 0 8-1 6 2 ТУРЦИЯ 2 2 0 0 6-0 6 3 ИСЛАНДИЯ 3 2 0 1 3-4 6 4 АЛБАНИЯ 3 1 0 2 3-3 3 5 АНДОРРА 2 0 0 2 0-5 0 6 МОЛДОВА 2 0 0 2 1-8 0

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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