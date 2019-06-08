Исландия обыграла Албанию в поднялась на третье место в группе отбора на Евро-2020
Гол Йоханна Гудмундссон в середине первого тайма решил исход поединка в Рейкьявике
Сборная Исландии одержала победу над командой Албании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Рейкьявике на стадионе "Лаугардалсвеллур", завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором победного гола стал полузащитник сборной Исландии Йоханн Гудмундссон, на клубном уровне выступающий за английский "Бернли". Он отличился в середине первого тайма, после чего счет до финального свистка не изменился.
Благодаря победе сборная Исландии поднялась на третье место в турнирной таблице группы Н. Албания опустилась на четвертую позицию.
Исландия – Албания – 1:0 (1:0)
Гол: Гудмундссон (22)
Турнирное положение команд в группе Н:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦИЯ
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|2
|ТУРЦИЯ
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|3
|ИСЛАНДИЯ
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|4
|АЛБАНИЯ
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|5
|АНДОРРА
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|6
|МОЛДОВА
|2
|0
|0
|2
|1-8
|0
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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