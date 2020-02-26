Исмаили – о матче с "Бенфикой": "Важно показать хорошую игру и пройти дальше"

Бразильский защитник вспомнил, как в свое время выступал в Португалии

Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики" в Лиссбаоне. Матч пройдет на стадионе "Да Луж" в четверг, 27 февраля, начало матча – в 22:00. "Бенфика" – "Шахтер" онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

- Первая игра в Харькове была для нас удачная, мы показали себя достойно. Это все плоды нашей работы на сборах. Мы отдавались, чтобы, когда придет время матча, показать лучший результат. Надеюсь, что и завтрашний матч принесет нам победу и проход в следующий раунд.

- Играете почти дома, приятно ли вернуться в Португалию?

- После Бразилии приехал сразу в Португалию, провел тут 3,5 года, очень рад вернуться. Буду чувствовать себя еще лучше, если уедем с победой

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- Решающая ли это игра сезона, или для вас решающие – матчи с "Динамо"?

- "Динамо" – наш главный соперник в Украине. Тем не менее, сейчас мы полностью сконцентрированы на "Бенфике", нам важно показать хорошую игру и пройти дальше. Все мысли сейчас – о "Бенфике"

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- Какие у вас воспоминания об играх на стадионе "Бенфики"?

- Играл тут в составе "Ольяненсе" и "Браги". Стадион обычно заполнен, шумит, атмосфера потрясающая. У нас опытные игроки, мы привыкли к такому. Надеюсь, что и завтра будет полный стадион, и я снова испытаю те эмоции.

Смотрите, как команды играли между собой в первом матче:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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