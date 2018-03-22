Исмаили о вызове в сборную: "Профессор Тите позволил чувствовать себя как дома"

Сегодня, 14:22

Бразильский защитник впервые приглашен в национальную команду

&quot;Горняки&quot; в сборной Бразилии. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
"Горняки" в сборной Бразилии. Фото ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о дебютном вызове в национальную команду Бразилии.

– Приглашение в сборную для многих бразильских футболистов – самая заветная мечта. А что это значит для тебя?
– Я очень рад этой возможности. Каждый из нас действительно горит желанием защищать цвета своей страны. Сейчас моя мечта осуществляется, и я хочу по максимуму использовать момент, который переживаю.

– Как тебя встретили в расположении "селесао"? Что сказал Тите?
– Приняли очень хорошо. Прекрасно, что рядом со мной Тайсон и Фред, а также Коста, Фернандиньо и Виллиан, раньше выступавшие за "Шахтер". Профессор Тите и его помощники поприветствовали меня, поздравили, выразили доверие и позволили чувствовать себя как дома.

– Как у вас относятся к тому, что в составе уже шестеро "горняков" – действующих и бывших?
– "Шахтер" давно работает с молодыми талантливыми бразильцами. Когда они улучшают свою игру и созревают, то становятся кандидатами в сборную, что вполне естественно. В последние годы такие приглашения стали привычным делом, и это лишний раз демонстрирует высокий уровень клуба и футболистов.

– Твои родные счастливы и ждут дебюта?
– Конечно. Семья гордится мной и знает все трудности, с которыми я столкнулся на своем пути.

– Какие впечатления от первых тренировок?
– Все отлично! Профессор Тите и тренерский штаб проводят очень интенсивные и полезные занятия. Работать в окружении лучших игроков мира – это невероятный опыт.

Напомним, что Тите подарил каждому игроку своей команды книжку тренера сборной США по баскетболу, выигравшей три Олимпиады.
футболист, Шахтер Донецк, сборная Бразилии, Исмаили

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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