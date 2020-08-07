Исмаили: "Сперва не взял трубку, когда звонили из сборной Бразилии"

До переезда в Украину знал только то, что в нашей стране холодно

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Исмаили в проекте "Правила жизни" в приложении "Shakhtar Club" рассказал, о переезде в Украину, языковом барьере, мотивации играть за "горняков" и о вызове в сборную Бразилии. Напомним, что недавно защитника "Шахтера" прооперировали в Риме. Исмаили перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки коленного сустава.

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О переезде в Украину

Честно говоря, об Украине знал немного. Знал, что есть такая страна и знал, что там очень холодно. В этом я был уверен. Но о "Шахтере" я уже слышал. В Бразилии следят за "Шахтером". Когда появилась возможность перейти сюда – очень обрадовался.

Первый опыт играть в снегу был не лучшим. Даже скажу больше, это было ужасно. Я никогда не проходил через такое в своей жизни. Я из такого региона Бразилии, где постоянно очень жарко. Когда рассказывал друзьям, что в Украине минус 18, они не верили, говорили такого не может быть.

О языковом барьере

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Я уехал из Бразилии в Португалию – язык был один и тот же. А когда приехал в Украину – тут даже алфавит другой. Поэтому было очень сложно. Для меня все слова сперва были запутанные и даются сложно. Но понимаю я достаточно много, а говорить не рискую. Мне очень стыдно ошибиться и сказать что-то неправильно, поэтому я молчу.

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О мотивации играть за "Шахтер"

Мы, как профи, всегда должны быть мотивированы. Я играю в великой команде. Знаю, насколько важен "Шахтер" в мире футбола и знаю, что мы обязаны всегда демонстрировать красивый футбол и становиться чемпионами. Самое важное для "Шахтера" – побеждать.

О вызове в сборную Бразилии

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Этот момент запомнится на всю жизнь. Мы тогда тренировались в Киеве и некоторых игроков уже вызвали в сборные. Мне позвонили после тренировки. Звонил директор сборной. Но я не знал, что это за номер, поэтому сперва просто не взял трубку. Я посмотрел и подумал: "Зачем мне брать трубку, если звонят с незнакомого номера?". А потом Тайсон отправил мне сообщение: "Слушай, ну возьми трубку! Из сборной хотят с тобой поговорить". Я подумал, что это шутка Тайсона. Даже не верил, что мне может кто-то из сборной позвонить.

О скромности

Я очень стеснительный. Вот прям очень-очень. Я даже сейчас боюсь разговаривать. Так не люблю давать интервью. Я боюсь камер. Но это составляющая нашей работы.

В личной жизни мне это никак не мешает. Я уже женат, поэтому мне не нужно подходить к девушкам, знакомиться и разговаривать с ними. Вот если бы был холостяком – тогда да, были бы проблемы (смеется).

Мы с женой из очень маленького городка, вместе учились в одной школе. Мы знали другу друга всегда. Мы не очень близко общались, учились в разных классах, но, когда отмечали окончание учебы – мы пересеклись. Я подумал, что пора оставить свою стеснительность и познакомиться. Набрался храбрости и заговорил с ней.

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