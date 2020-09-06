Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Испания дважды пробьет оборону Украины: прогноз на матч Лиги наций в Мадриде

6 сентября, 16:26

Елена Павлова Елена Павлова

Смотрите, какой самый популярный счет в поединке на "Альфредо ди Стефано" и кого нужно держать в составе хозяев

После победного старта в новом сезоне Лиги наций сборная Украины пожаловала в гости к Испании. Безусловно, выиграть сегодня в Мадриде у чемпиона мира 2010 года будет намного сложнее, чем дома у Швейцарии. Матч на стадион "Альфредо ди Стефано" начнется в 21:45 и состоится без зрителей. Мультимедийная онлайн-трансляция Испания – Украина пройдет на нашем сайте с комментариями ключевых моментов, видеоповторами и фото ярких эпизодов.

Реклама

Читайте также: Где смотреть Испания – Украина: суперматч команды Шевченко в Лиге наций

Аналитики букмекерских контор отдают довольно приличное преимущество Испании. Коэффициент на победу хозяев – 1.38, на выигрыш Украины – 7.50, на ничью – 4.50. Самым популярным счетом еще утром были 1:0 и 2:0 в пользу "Фурии рохи" – 6.00. Но после того, как по неясным причинам из заявки Украины на матч убрали Тараса Степаненко, чаще стали ставить на 2:0 – 5.80. На минимальный успех "сине-желтых" – 17:00.

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: Украинская ассоциация футбола

Реклама

Если Украина и пропустит, то, скорее всего, от Родриго Морено – 2.05. А вот испанцы больше всех должны опасаться Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука – 3.90.

В тренде
Украина – Швейцария: онлайн Лиги наций с видеоповторами голов и моментов

Ранее мы также давали анонс и прогноз на матч Украины от футбольного комментатора. Он считает, что Украина сможет впервые за 17 лет забить гол в ворота Испании.

Смотрите, как сборная Испании спаслась в матче с Германией

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз Сборная Украины сборная Испании Лига наций ставки букмекеров
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол
"Богиня в красном": у подписчиков жены Степаненко отобрало дар речиФутбол
Величайшее предательство в истории футбола: Месси согласовал контракт на 700 миллионов
Величайшее предательство в истории футбола: Месси согласовал контракт на 700 миллионовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять