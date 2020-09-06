Испания дважды пробьет оборону Украины: прогноз на матч Лиги наций в Мадриде

Смотрите, какой самый популярный счет в поединке на "Альфредо ди Стефано" и кого нужно держать в составе хозяев

После победного старта в новом сезоне Лиги наций сборная Украины пожаловала в гости к Испании. Безусловно, выиграть сегодня в Мадриде у чемпиона мира 2010 года будет намного сложнее, чем дома у Швейцарии. Матч на стадион "Альфредо ди Стефано" начнется в 21:45 и состоится без зрителей. Мультимедийная онлайн-трансляция Испания – Украина пройдет на нашем сайте с комментариями ключевых моментов, видеоповторами и фото ярких эпизодов.

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Аналитики букмекерских контор отдают довольно приличное преимущество Испании. Коэффициент на победу хозяев – 1.38, на выигрыш Украины – 7.50, на ничью – 4.50. Самым популярным счетом еще утром были 1:0 и 2:0 в пользу "Фурии рохи" – 6.00. Но после того, как по неясным причинам из заявки Украины на матч убрали Тараса Степаненко, чаще стали ставить на 2:0 – 5.80. На минимальный успех "сине-желтых" – 17:00.

Сборная Украины / Фото: Украинская ассоциация футбола

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Если Украина и пропустит, то, скорее всего, от Родриго Морено – 2.05. А вот испанцы больше всех должны опасаться Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука – 3.90.

Ранее мы также давали анонс и прогноз на матч Украины от футбольного комментатора. Он считает, что Украина сможет впервые за 17 лет забить гол в ворота Испании.

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