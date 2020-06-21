Испания, Германия и Швейцария ждут: сборная Украины узнала свой календарь в Лиге наций

В 2020 году сборная Украины по футболу должна провести шесть матчей в Лиге наций. Напомним, "сине-желтые" будут теперь играть в элитном дивизионе Лиги наций. После того, как в 2018 году наши стали победителями группы в соперничестве с командами Чехии и Словакии, они получили право повыситься в классе. В минувшую среду стали известны даты матчей в Лиге наций в 2020 году.
Теперь же появился полный календарь поединков. Парни Андрея Шевченко сыграют по два матча в каждый из осенних месяцев. Начнет турнир наша сборная на своем поле противостоянием со Швейцарией, а завершит с ней же в гостях. Естественно, что места проведения игр пока что неизвестны.
3 сентября. Украина – Швейцария
6 сентября. Испания – Украина
10 октября. Украина – Германия
13 октября. Украина – Испания
13 ноября. Германия – Украина
16 ноября. Швейцария – Украина
Недавно контракт Андрея Шевченко со сборной Украины подписали на необычный срок. Тренер будет работать с командой до завершения чемпионата мира, который запланирован на конец 2022 года.
Смотрите, как в последнем своем матче украинцы добыли ничью в Сербии в отборе на Евро-2020
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