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Испания, Германия и Швейцария ждут: сборная Украины узнала свой календарь в Лиге наций

21 июня, 22:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Осенью подопечные Андрея Шевченко стартует среди элиты европейского футбола

В 2020 году сборная Украины по футболу должна провести шесть матчей в Лиге наций. Напомним, "сине-желтые" будут теперь играть в элитном дивизионе Лиги наций. После того, как в 2018 году наши стали победителями группы в соперничестве с командами Чехии и Словакии, они получили право повыситься в классе. В минувшую среду стали известны даты матчей в Лиге наций в 2020 году.

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Теперь же появился полный календарь поединков. Парни Андрея Шевченко сыграют по два матча в каждый из осенних месяцев. Начнет турнир наша сборная на своем поле противостоянием со Швейцарией, а завершит с ней же в гостях. Естественно, что места проведения игр пока что неизвестны.

3 сентября. Украина – Швейцария

6 сентября. Испания – Украина

10 октября. Украина – Германия

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13 октября. Украина – Испания

13 ноября. Германия – Украина

16 ноября. Швейцария – Украина

Недавно контракт Андрея Шевченко со сборной Украины подписали на необычный срок. Тренер будет работать с командой до завершения чемпионата мира, который запланирован на конец 2022 года.

Смотрите, как в последнем своем матче украинцы добыли ничью в Сербии в отборе на Евро-2020

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футбол календарь Сборная Украины Лига наций

Источник: xsport.ua

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