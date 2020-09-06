Испания – Украина: анонс и прогноз на матч от футбольного комментатора

Кирилл Круторогов считает, что Украина сможет впервые за 17 лет забить гол в ворота Испании

Сегодня наша национальная команда во втором туре Лиги наций сыграет с Испанией. Матч пройдет на стадионе "Альфредо Ди Стефано" и начнется в 21:45, смотреть Испания – Украина онлайн можно на нашем сайте. Сможет ли сборная Украины впервые за 17 лет забить гол в ворота "Красной фурии"? Анонс и прогноз на матч от Кирилла Круторогова:

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После успешного возвращения в игру победой над сборной Швейцарии наша главная команда страны едет в гости к недавним гегемонам мирового футбола – испанцам. В пяти поединках с ними сборная Украины никогда не побеждала, лишь раз сыграв вничью, а после четырежды проиграв. В трех последних встречах "желто-синие" даже не забивали в ворота "Фурии роха". Так что последний раз поразить ворота команды с Пиренейского полуострова нам удалось 17 лет назад. Однако сейчас сборная Испании под руководством Луиса Энрике переживает глобальную реновацию и смену поколений, а сам тренер вернулся на должность после немалого перерыва из-за семейных проблем. Он вызвал шестерых потенциальных дебютантов, однако Адама Траоре сдал положительный тест на коронавирус и пропустил несколько дней подготовки, но уже вылечился и с опозданием все же присоединился к партнерам. Ансу Фати, сыграв против немцев, стал самым юным дебютантом сборной за последние 84 года.

В четверг испанцы расписали мировую с Бундестим (1:1) на их поле, имели преимущество во владении мячом, но ушли от поражения только в компенсированное ко второму тайму время.

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Очевидно, что в их составе будет ротация. В частности, ждем в основе Регилона, возможно, Родри, а также Фати.

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Сборная Украины, возглавив группу после победы над швейцарцами, попытается сохранить лидерство. Вероятно, Андрей Шевченко использует ротацию – слева в полузащите Яремчук может заменить Коноплянку, а некоторые эксперты даже ожидают выход Супряги на острие вместо Мораеса.

ПРОГНОЗ. Испанцы сильны кадрами, философией, но пока что не являются монолитным коллективом. Игра "Фурии роха" в обороне не впечатляет. Поэтому, думаю, обе команды забьют, а еще предполагаю, что наша сборная не проиграет.

Матч Испания – Украина в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV.

Смотрите обзор матча первого тура Лиги наций Украина – Швейцария (2:1):

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