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Испания в меньшинстве лучше Румынии: обзор матча отбора на Евро-2020

6 сентября, 08:03

Голы и лучшие моменты матча отбора на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Испании одержала выездную победу над Румыние в отборочном матче Евро-2020. Испанцы в первом тайме вышли вперед благодаря голу Серхио рамоса, а сразу после перерыва преимущество гостей увеличил Пако Алькасер. Андоне спустя 10 минут отставание сократил, но отыграться хозяева пол не сумели, несмотря на то, что гости последние 10 минут играли в меньшинстве – Диего Льоренте заработал красную карточку.

N

Команды

ИВНПМО
1  ИСПАНИЯ550013-315
2  ШВЕЦИЯ531112-710
3  НОРВЕГИЯ522110-78
4  РУМЫНИЯ521212-77
5  МАЛЬТА51042-123
6  ФАРЕРЫ50053-160

Румыния – Испания – 1:2
Голы: Андоне (59) – Рамос (29), Пако Алькасер (47)

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Румыния: Тэтэрушану, Неделчару, Григоре, Кирикеш, Бензар, Марин, Дяк (Максим, 72), Станчу (Хаджи, 63), Тошка, Кешерю (Андоне, 56), Пушкаш.

Испания: Аррисабалага, Льоренте, Альба, Рамос, Навас, Фабиан Руис, Бускетс, Сауль, Себальос (Сарабия, 77), Пако Алькасер (Эрмосо, 85), Родриго (Ойарсабаль, 71).

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Предупреждения: Рамос (29), Марин (31), Сауль (76), Аррисабалага (90).

Удаление: Льоренте (79).

Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

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Источник: Сегодня|Спорт

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