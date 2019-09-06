Испания в меньшинстве лучше Румынии: обзор матча отбора на Евро-2020

Сборная Испании одержала выездную победу над Румыние в отборочном матче Евро-2020. Испанцы в первом тайме вышли вперед благодаря голу Серхио рамоса, а сразу после перерыва преимущество гостей увеличил Пако Алькасер. Андоне спустя 10 минут отставание сократил, но отыграться хозяева пол не сумели, несмотря на то, что гости последние 10 минут играли в меньшинстве – Диего Льоренте заработал красную карточку.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|5
|5
|0
|0
|13-3
|15
|2
|ШВЕЦИЯ
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|3
|НОРВЕГИЯ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|4
|РУМЫНИЯ
|5
|2
|1
|2
|12-7
|7
|5
|МАЛЬТА
|5
|1
|0
|4
|2-12
|3
|6
|ФАРЕРЫ
|5
|0
|0
|5
|3-16
|0
Румыния – Испания – 1:2
Голы: Андоне (59) – Рамос (29), Пако Алькасер (47)
Румыния: Тэтэрушану, Неделчару, Григоре, Кирикеш, Бензар, Марин, Дяк (Максим, 72), Станчу (Хаджи, 63), Тошка, Кешерю (Андоне, 56), Пушкаш.
Испания: Аррисабалага, Льоренте, Альба, Рамос, Навас, Фабиан Руис, Бускетс, Сауль, Себальос (Сарабия, 77), Пако Алькасер (Эрмосо, 85), Родриго (Ойарсабаль, 71).
Предупреждения: Рамос (29), Марин (31), Сауль (76), Аррисабалага (90).
Удаление: Льоренте (79).
Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.
Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".
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