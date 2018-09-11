Испания забила шесть мячей финалисту ЧМ-2018: обзор матча против Хорватии

Сегодня, 23:49

Динамовец Йосип Пиварич отыграл весь поединок

Фото AFP
Фото AFP

Сборная Испании с крупным счетом разгромила Хорватию в матче второго тура Лиги Наций. Поединок состоялся в Эльче на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро". Еще в первом тайме Сауль, Ансенсио и автогол Калинича установили разгромный счет, а после перерыва Родриго, Рамос и Иско довели счет до катастрофического.

Динамовец Йосип Пиварич вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, как и экс-киевлянин Домагой Вида.

Напомним, что Хорватия играла в финале чемпионата мира 2018 года, где уступила Франции со счетом 2:4. После успешного выступления на мундиале карьеру в сборной завершили форвард Марио Манджукич и голкипер Даниэль Субашич.

Испания – Хорватия – 6:0
Голы: Сауль (24), Асенсио (33), Калинич (35, аг), Родриго (49), Рамос (57), Иско (70)

Испания: Де Хеа, Начо, Гайя, Карвахаль (Аспиликуэта, 75), Рамос, Себальос, Бускетс (Родри Эрнандес, 59), Асенсио, Сауль (Алькантара, 65), Иско, Родриго.

Хорватия: Калинич, Митрович, Пиварич, Врсалько (Рог, 20), Вида, Ракитич, Брозович (Пьяца, 62), Модрич, Ковачич, Перишич, Сантини (Ливая, 71).

Предупреждения: Сантини (12), Брозович (39).

Напомним, в первом туре на выезде сборная Украины обыграла команду Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко. 

А в воскресенье во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 лиги В.

1:0 Сауль

2:0 Асенсио

3:0 Калинич, аг

4:0 Родриго

5:0 Рамос

6:0 Иско
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