Испанская ассоциация футболистов против проведения игр в США и Канаде

Президент Испанской ассоциации футболистов Давид Агансо выступил с официальным заявлением по итогам встречи с капитанами клубов Примеры, которая состоялась накануне, 22 августа.

"Футболисты возмущены и очень удивлены, и мы все единогласно выступаем против этого решения. Игроки не хотят проводить матчи за океаном, и такие нововведения должны приниматься более последовательно и с учетом интересов других людей. Это решение является проявлением неуважения по отношению к футболистам, судьям и болельщикам.

По моей информации, некоторые клубы выступают за проведение матчей в Америке, но я представляю игроков. Мы должны выступить с заявлением и, если не последует реакции, решать проблему самостоятельно. Надеемся, что дело не дойдет до забастовки, но будем идти до конца, если это потребуется", – цитирует Агансо ESPN US.

Ранее стало известно, что испанская лига достигла соглашения с многонациональной компанией Relevant, в рамках которого в течение 15 лет матчи Примеры будут проводиться на территории США и Канады.