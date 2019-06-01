Испанская полиция дубинками выгнала британских болельщиков из бара Мадрида

Фанаты пожаловались на агрессивные действия сотрудников правопорядка

Полиция успокаивает британских болельщиков в Мадриде

Английские журналисты сообщают о столкновениях между испанскими правоохранителями и болельщиками "Тоттенхэма" в Мадриде в преддверии финала Лиги чемпионов. Сегодня "шпоры" встретятся с "Ливерпулем" в главном матче турнира. Трансляция матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна. В одном из баров в центре столицы полиции пришлось отреагировать на жалобы посетителей, которые утверждали, что фанаты "Тоттенхэма" вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес болельщиков "Ливерпуля".

"Офицеры с дубинками ворвались в заведение и стали выгонять болельщиков "Тоттенхэма", которые, в свою очередь, жаловались на агрессивные действия сотрудников правопорядка", – сообщает сотрудник The Telegraph.

Фаворитом английского финала ЛЧ называют "Ливерпуль". Котировки на его победу в основное время – 1.90, на ничью – 3.85, на победу "Тоттенхэма" – 4.00. Что касается победы с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то тут на "Ливерпуль" установлен коэффициент – 1.49, на "Тоттенхэм" – 2.75. То есть вероятность завоевания трофея командой Юргена Клоппа расценивается в 65 процентов, а подопечными Маурисио Почеттино – в 35 процентов.

В прошлом году финал Лиги чемпионов принимал Киев. Болельщики "Ливерпуля" запомнились невероятным исполнением клубного гимна на "Олимпийском".

Фанаты Ливерпуля поют гимн клуба в Киеве

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