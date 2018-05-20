Испанские болельщики массово возвращают билеты на финал Лиги чемпионов из-за цен в Киеве

Сегодня, 11:29

Фанаты "Рела" столкнулись с проблемами организации выезда и ценами на жилье в столице


Часть поклонников мадридского "Реала" возвращает билеты на финальный матч Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", который пройдет в Киеве, 26 мая, в НСК "Олимпийский" из-за сложностей с путешествием и ценами в столице Украины.

Болельщикам мадридского клуба доступно 12 802 билета на встречу с "Ливерпулем", на которые претендовали 24 268 человек, однако более 2200 испанцев уже вернули свои билеты, так как они столкнулись с проблемами организации выезда в Киев. "Реал" продолжает процедуру распределения билетов.

Напомним, перед финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве цены на посуточную аренду недвижимости стали исчисляться в тысячах евро за сутки. Из-за этого киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало официальный мониторинг гостиниц, а неравнодушные жители города стали приглашать иностранцев на бесплатные ночевки.

Напомним, что ранее мы писали о закулисье финала Лиги чемпионов в Киеве: 4 команды мировых легенд, 40 телекамерУЕФА впервые, в качестве эксперимента, решил провести финалы женской и мужской ЛЧ в одном городе и почти одновременно.
билеты, футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид

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Sportbox

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