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Испанские фанаты сошли с ума: во время матча они скандировали "Зозуля умри"

Сегодня, 23:00

Украинского форварда агрессивно приняли болельщики бывшей команды Василия Кравца

Роман Зозуля. Фото: aupaalba.es
Роман Зозуля. Фото: aupaalba.es.
Испанские фанаты сошли с ума: во время матча они скандировали "Зозуля умри" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/69e/410/5c969e410da39.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/69e/410/5c969e410da39.jpg Футбол Украинского форварда агрессивно приняли болельщики бывшей команды Василия Кравца

Болельщики клуба второй испанской лиги "Луго" за который раньше выступал украинец Василий Кравец, недостойным образом повели себя во время поединка против команды еще одного нашего соотечественника Романа Зозули "Альбасете". Во время встречи фанаты скандировали кричалку "Zozulia muérete", что переводится с испанского как "Зозуля умри".

Матч "Луго" – "Альбасете" завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0. Роман Зозуля отыграл весь поединок, но результативными действиями не отметился. В текущем сезоне украинец провел 27 матчей в Сегунде и забил 7 голов. Также на его счету семь предупреждений и два удаления.

Отметим, что испанские СМИ уже осудили поведение болельщиков "Луго".

Напомним, зимой 2017 года Зозуля должен был отправиться в аренду в "Райо Вальекано", но фанаты мадридского клуба сорвали трансфер, обвинив украинского футболиста в фашизме и нацизме за поддержку украинской армии.

А позже стало известно, что некоторые фанаты "Райо" воевали на Донбассе на стороне боевиков.

В итоге украинец вернулся в "Бетис", но из-за правил ФИФА полгода не мог играть на за одну из команд. А по окончании сезона украинец разорвал контракт с севильцами и подписал контракт с "Альбасете", где выступает до сих пор.

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Тег чемпионат Испании, Альбасете, Роман Зозуля, Луго

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Сегодня|Спорт

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