Испанский клуб простил российского футболиста, во время карантина сбежавшего к внучке Ельцина

Федор Смолов избежал штрафа. Хотя другого своего футболиста за аналогичное нарушение "Сельта" наказала

Российский футболист Федор Смолов вернулся в Испанию и начал тренироваться с "Сельтой", избежав наказания за то, что в апреле нарушил режим самоизоляции и покинул расположение команды, вернувшись в РФ. Нападающий избежал финансовых санкций, хотя ранее "Сельта" грозила Смолову штрафом.

"Смолова не оштрафовали", – заявил агент российского игрока Герман Ткаченко

Федор Смолов / Фото: Getty Images

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Как мы писали ранее,30-летний российский форвард Федор Смолов нарушил карантин и покинул Испанию, чтобы попасть на 18-й день рождения своей невесты Марии Юмашевой, которая является внучкой Бориса Ельцина. Ее совершеннолетие отпраздновали 14 апреля. Форвард "Сельты" вылетел из Испании на частном самолете, несмотря на закрытие авиадвижения в РФ. Футболист прилетел из Виго в Минск, а уже оттуда на авто переехал в Москву. Напомним, о романе Смолова и внучки Ельцина стало известно в январе.

Федор Смолов и Мария Юмашева / Фото: Instagram

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Интересно, что другого футболиста, нарушившего карантин, "Сельта" наказала штрафом в 60 тысяч евро. Такой суммы недосчитался полузащитник Пионе Систо за то, что самовольно уехал в Данию.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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