Испанское Эль Класико собралось на гастроли в США: "Барселону" и "Реал" ждут на суперстадионе

"Барселона" vs "Реал" / Фото: Reuters

В нынешние времени никого уже не удивляет, что матчи национальных чемпионатов и кубков проводят за пределами страны. Недавно Суперкубок Испании разыграли в Саудовской Аравии, для чего даже изменили его формат, включив в мини-турнир четыре клуба вместо двух. К слову, узнайте все результаты 23-го тура чемпионата Испании. Там же провели свою дуэль итальянские "Ювентус" и "Лацио". Команды НБА и НХЛ периодически едут то в Европу, то в Японию.

Теперь вот испанских грандов, "Барселону" и "Реал", ждут в США. Ближайшим летом они могут провести очный матч в Лас-Вегасе в рамках Международного кубка чемпионов. Организаторы турнира задумались о проведении Эль Классико на новом стадионе клуба НФЛ "Лас-Вегас Рэйдерс", сообщает Washington Post

Стадион построен, в первую очередь, для американского футбола, но именно матч по классическому "соккеру" может стать первым спортивным событием на арене Allegiant. За встречей "Барселоны" и "Реала" смогут наблюдать 61 тысяча человек. Организаторы рассматривают и другие варианты для проведения игры, в числе которых "SoFi Stadium" в Инглвуде (Калифорния), которую только достраивают и откроют в июле 2020 года.

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