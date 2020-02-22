Истерически смеялся, а потом мило улыбался детишкам: сумасшедшая пресс-конференция Моуринью

Жозе весело пообщался с журналистами перед матчем с "Челси"

Перед матчем чемпионата Англии, в котором "Челси" сыграет с "Тоттенхэмом" в соцсетях "шпор" появилось, возможно, самое умилительное футбольное видео недели. Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью во время пресс-конференции увидел детей, болеющих за его команду, и не смог скрыть умиления. Из строго тренера португалец превратился в самого доброго человека на свете и стал изображать перед детьми футбольного болельщика.

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После этого Жозе истерически смеялся, когда журналисты на пресс-конференции спросили его о состоянии травмированных игроков – Харри Кейна, Сон Хын Мина и Деле Алли.

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Смотрите полную пресс-конференцию Моуринью:

Жозе Моуринью – пресс-конференция Видео: Reuters

Кстати, Моуринью не может выиграть в плей-офф Лиги чемпионов шесть лет. Наставник английской команды снова ушел с поля побежденным.

Также добавим, что лысый Моуринью наконец рассказал, что заставило его постричься под ноль. "Когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно", – объяснил свое решение португалец.

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