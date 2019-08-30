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Истерический смех: бесценная реакция представителя "Славии" на попадание в "группу смерти"

30 августа, 10:25

Радость и горечь одновременно

Пражская "Славия" по итогам жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов попала в так называемую "группу смерти".Напомним, что в Монако определили лучших игроков прошлого сезона и прошла жеребьевка группового этапа.

Экс-вратарь сборной Чехии Петр Чех определил "Славию" в группу F, где также сыграют "Барселона", дортмундская "Боруссия" и "Интер". Когда Чех достал из корзины шар с буквой F, представитель пражского клуба с большим трудом сдерживал смех.

Либо он остался очень доволен тем, что в Прагу приедут три гранда европейского футбола, либо это была саркастическая реакция на сильных соперников.

Ранее "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

В первом туре "Славия" на выезде встретится с "Интером" (17 сентября). Завершится групповая стадия для пражского клуба 10 декабря в Дортмунде против Боруссии.

Смотрите, как "Шахтер" уже обыгрывал "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

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Лига чемпионов Барселона Славия Прага

Источник: Сегодня|Спорт

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