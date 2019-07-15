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Истерика у комментатора: гол одноклубника Зинченко на 95-й минуте вывел Алжир в финал Кубка Африки

15 июля, 00:40

Шикарный штрафной в исполнении полузащитника "Манчестер Сити" оставил Лисов пустыни в борьбе за трофей

Во втором полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Алжира обыграла национальную команду Нигерии со счетом 2:1. Встреча состоялась в Каире на стадионе "Каир Интернейшнл". Обслуживал матч гамбийский арбитр Бакари Папа Гассама.

Счет в игре был открыт на 40-й минуте. Мяч в ворота своей же команды отправил защитник нигерийцев Виллиам Трост-Эконг. На 72-й минуте оплошность своего партнера по команде исправил Одион Игало, реализовавший пенальти. Ничья 1:1 – и быть бы дополнительному времени, но – нет. На 90+5-й минуте победу и выход в финал турнира Алжиру принес одноклубник украинца Александра Зинченко по "МанСити" Рияд Марез, отлично исполнивший штрафной удар.

Комментатор этого матча на алжирском ТВ после такой драматической развязки не сдерживал эмоций, на исходе своей тирады, похоже, окончательно сорвав голос. 

Смотрите, как в Лондоне отреагировали на победу сборной Алжира

В финале Кубка Африки команда Алжира сыграет с Сенегалом, который ранее в своем полуфинале обыграл Тунис со счетом 1:0. Тот поединок отметился сразу двумя нереализованными пенальти, а судьбу матча решил автогол аккурат на 100-й минуте противостояния.

Радость алжирцев и их звезды Мареза. Фото – AFP/Reuters

Как мы писали ранее, болельщики избили министра спорта Конго после вылета сборной с Кубка Африки. Фанаты не простили чиновнику ранний вылет команды с континентального первенства.

Также сообщалось, что Кубок Африки отметился грязным поступком. Защитник сборной Алжира Рами Бенсебаини схватил руку ивуарийца Вильфрида Заа и ударил ей себя по лицу, после чего упал, пытаясь привлечь внимание судьи. Тем не менее, арбитр не стал наказывать игроков. В итоге, алжирцы выиграли у Кот-д'Ивуара в серии пенальти. А 19 июля Лисы пустыни поспорят за главный трофей турнира с Сенегалом.

А вот как алжирец Марез забивал в ЛЧ в ворота "Шахтера"

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Тег Кубок Африки, сборная Нигерии, сборная Алжира, Рияд Марез

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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