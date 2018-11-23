Источник: ФИФА не позволила Ричарду Макларену искать допинг в российском футболе

ФИФА намеренно не обращала внимания на информацию о возможном применении допинга в российском футболе, утверждает Der Spiegel со ссылкой на сайт расследований Football Leaks. Это делалось для того, чтобы не омрачать ситуацию перед чемпионатом мира 2018 года, который проходил в России с 14 июня по 15 июля. Напомним, ЧМ-2018 выиграла сборная Франции.

В ФИФА не захотели, чтобы независимый эксперт Ричард Макларен проводил расследование, касающееся возможного употребления допинга российскими футболистами, в преддверии этого турнира. После длительной переписки представителя ФИФА с Маклареном в международной организации решили, что "никакой дополнительной внешней помощи не потребуется".

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

На основании данных, а также дневников Григория Родченкова строил свой доклад независимый следователь WADA Ричард Макларен, а также вела работу дисциплинарная комиссия МОК Денниса Освальда.