Историческая победа: обзор полуфинала ЧМ Украина – Италия

Гол Булецы принес нам путевку в финал молодежного чемпионата мира

Украина празднует выход в финал. Фото: AFP

Молодежная сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Впервые в истории. Сегодня наша команда в меньшинстве удержала победу над Италией. Победный гол на 65-й минуте забил Белеца. А через 15 минут наша команда осталась вдесятером, за два предупреждения поле покинул Попов. В последние минуты итальянцы пошли на штурм и даже забили гол в компенсированное время. Но рефери отменил взятие ворот, просмотрев повтор эпизода.

Украина – Италия – 1:0

Гол: Булеца, 65

Украина: Лунин, Конопля, Бескоровайный, Бондарь, Попов, Корниенко, Чех (Хахлев, 69), Дрышлюк, Кащук, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63).

Италия: Плиццари, Габбиа, Дель Прато, Раньери, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Пеллегрини, Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Пинамонти, Скамакка.

Удаление: Попов, 79.

Обзор матча Украина – Италия

Соперник сборной Украины по финалу определится сегодня вечером, в матче Эквадор – Южная Корея. Финал – 15 июня.

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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