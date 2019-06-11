Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Историческая победа: обзор полуфинала ЧМ Украина – Италия

11 июня, 21:49

Гол Булецы принес нам путевку в финал молодежного чемпионата мира

Украина празднует выход в финал
Украина празднует выход в финал. Фото: AFP

Молодежная сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Впервые в истории. Сегодня наша команда в меньшинстве удержала победу над Италией. Победный гол на 65-й минуте забил Белеца. А через 15 минут наша команда осталась вдесятером, за два предупреждения поле покинул Попов. В последние минуты итальянцы пошли на штурм и даже забили гол в компенсированное время. Но рефери отменил взятие ворот, просмотрев повтор эпизода.

Украина – Италия – 1:0
Гол: Булеца, 65

Украина: Лунин, Конопля, Бескоровайный, Бондарь, Попов, Корниенко, Чех (Хахлев, 69), Дрышлюк, Кащук, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63).

Италия: Плиццари, Габбиа, Дель Прато, Раньери, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Пеллегрини, Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Пинамонти, Скамакка.

Удаление: Попов, 79.

Обзор матча Украина – Италия

Соперник сборной Украины по финалу определится сегодня вечером, в матче Эквадор – Южная Корея. Финал – 15 июня.

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, чемпионат мира, сборная Украины U20

Вы сейчас просматриваете новость " Историческая победа: обзор полуфинала ЧМ Украина – Италия". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Как понять, что в организме не хватает магния

Ксения Собчак назвала причину развода с Максимом Виторганом

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром

60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

Сегодня, 11:07

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Бронируем билеты на Евро-2020: Украина победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам"

Вчера, 23:43

Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского

Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора Евро-2020

Вчера, 21:06

Список трансляций игры на "Арене Львов" на ТВ и в интернете

Португалия – Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций

9 июня, 21:30

Список трансляций решающего матча Лиги наций в Португалии

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

9 июня, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь