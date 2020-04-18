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Исторический день в Лиге чемпионов: 18 апреля Роналду первым забил 100-й гол в истории турнира

18 апреля, 14:09

Александр Трикиша

Португалец стал первым, кому покорилась эта цифра

18 апреля 2017 года стало историческим днем в истории Лиги чемпионов – в этот день тогда еще нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал первым в истории, кто сумел забить 100 голов в турнире. Случилось это в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2).

Криштиану оформил хет-трик, отличившись на 76-й 105-й и 109-й минутах. Неделей ранее португалец сделал дубль в Германии и стал первым в истории футболистом, который забил 100 голов в еврокубках.

Спустя год Роналду установил еще одно достижение Лиги чемпионов с цифрой 100 – он стал первом, кто наколотил сотню голов в турнире в составе одного клуба. В целом Криштиану забил 128 мячей в самом престижном клубном турнире и уверенно возглавляет список лучших бомбардиров.

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Обзор исторического матча "Реал" – "Бавария" (4:2):

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Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов (от группового этапа до финала)

  • 128: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус")
  • 114: Лионель Месси ("Барселона")
  • 71: Рауль Гонсалес ("Реал", "Шальке-04")
  • 64: Карим Бензема ("Лион", "Реал")
  • 64: Роберт Левандовски ("Боруссия" Дортмунд, "Бавария")
  • 56: Рууд ван Нистелрой (ПСВ, "Манчестер Юнайтед", "Реал")
  • 50: Тьерри Анри ("Монако", "Арсенал", "Барселона")
  • 48: Златан Ибрагимович ("Аякс", "Ювентус", "Интернационале", "Барселона", "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед")
  • 48: Андрей Шевченко ("Динамо" Киев, "Милан", "Челси")
  • 46: Филиппо Индзаги ("Ювентус", "Милан")

Ранее появилась сенсационная новость – Роналду мог феерить вместе с Месси в "Барселоне": экс-президент "Реала" раскрыл подробности трансфера. Рамон Кальдерон откровенно рассказал, что "Фергюсон" больше любил "Барселону", нежели "Реал".

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Лига чемпионов Реал Мадрид Криштиану Роналду

Источник: Сегодня|Спорт

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