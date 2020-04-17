Исторический поцелуй: 10 лет назад случился самый провокационный эпизод в чемпионате Англии

Гарри Невил сошел с ума во время поединка с "Манчестер Сити"

В матче чемпионата Англии случился очень забавный инцидент. 17 апреля 2010 года "Манчестер Юнайтед" приехал в гости к "Манчестер Сити". Матч был очень важен для "МЮ", который шел на втором месте и отставал от "Челси" на несколько очков. Казалось, что матч так и закончится нулевой ничьей в пользу "Челси", но на 93-й минуте случилось сумасшествие. Патрис Эвра выгрыз мяч с фланга и Скоулз забил головой победный мяч. Его точный удар головой подарил победу и неописуемую радость всем болельщикам "Юнайтед". Во время празднования к Скоулзу подошел Невилл и поцеловал Пола.

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Эта победа была очень эмоциональной и невероятно важной. Однако, несмотря на поражение "Челси" в параллельном матче, "Манчестер Юнайтед" так и не стал чемпионом в том сезоне.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" первым урежет зарплату в Премьер-лиге. Игроки команды согласились отдать 30 процентов своих месячных окладов, а это почти 10 миллионов евро, Национальной службе здравоохранения.

Смотрите обзор поединка ЛАСКа и "Манчестер Юнайтед" которые прошел еще до карантина:

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