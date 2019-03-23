Италия начинает отбор на Евро-2020 с победы над Финляндией

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Италия начинает отбор на Евро-2020 с победы над Финляндией 2019-03-23T23:58:00+02:00 Футбол Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Италии в Удине всухую обыграла Финляндию в стартовом матче отбора на чемпионат Европы 2020 года. Победу команде Роберто Манчини принесли голы Николо Бареллы и Мойзе Кина. Интересно, что итальянцы реализовали два из трех своих ударов в створ ворот.

Италия – Финляндия – 2:0

Голы: Барелла (7), Кин (74)

Италия: Доннарумма, Пиччини, Бираги (Спинаццола, 90), Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо, Верратти (Дзаньоло, 85), Барелла, Бернардески, Кин, Иммобиле (Куальярелла, 80).

Финляндия: Градецки, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Гранлунд (Сойри, 90), Лод, Пиринен, Спарв, Камара, Хямяляйнен (Лаппалайнен, 70), Пукки (Карьялайнен, 83).

Предупреждения: Спарв (63), Верратти (63), Пиччини (81).

N Команды И В Н П М О 1 ГРЕЦИЯ 1 1 1 0 2-0 3 2 ИТАЛИЯ 1 1 0 0 2-0 3 3 БОСНИЯ 1 1 0 0 2-1 3 4 АРМЕНИЯ 1 0 0 1 1-2 0 5 ЛИХТЕНШТЕЙН 1 0 0 1 0-2 0 6 ФИНЛЯНДИЯ 1 0 0 1 0-2 0

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Италия начинает отбор на Евро-2020 с победы над Финляндией". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.