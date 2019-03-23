Италия начинает отбор на Евро-2020 с победы над Финляндией
Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Сборная Италии в Удине всухую обыграла Финляндию в стартовом матче отбора на чемпионат Европы 2020 года. Победу команде Роберто Манчини принесли голы Николо Бареллы и Мойзе Кина. Интересно, что итальянцы реализовали два из трех своих ударов в створ ворот.
Италия – Финляндия – 2:0
Голы: Барелла (7), Кин (74)
Италия: Доннарумма, Пиччини, Бираги (Спинаццола, 90), Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо, Верратти (Дзаньоло, 85), Барелла, Бернардески, Кин, Иммобиле (Куальярелла, 80).
Финляндия: Градецки, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Гранлунд (Сойри, 90), Лод, Пиринен, Спарв, Камара, Хямяляйнен (Лаппалайнен, 70), Пукки (Карьялайнен, 83).
Предупреждения: Спарв (63), Верратти (63), Пиччини (81).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГРЕЦИЯ
|1
|1
|1
|0
|2-0
|3
|2
|ИТАЛИЯ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|БОСНИЯ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|АРМЕНИЯ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|5
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|6
|ФИНЛЯНДИЯ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
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