Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Италия подает заявку, чтобы принять чемпионат Европы спустя 48 лет

Сегодня, 19:45

Италия последний раз принимала чемпионат мира по футболу в 1990 году, чемпионат Европы - в 1980-м

Глава федерации футбола Италии Габриэле Гравина
Глава федерации футбола Италии Габриэле Гравина. Фото: Twitter
Италия подает заявку, чтобы принять чемпионат Европы спустя 48 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c6e/9f8/5c5c6e9f8a6f8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c6e/9f8/5c5c6e9f8a6f8.png Футбол Италия последний раз принимала чемпионат мира по футболу в 1990 году, чемпионат Европы - в 1980-м

Италия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года, сообщил глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина. Италия последний раз принимала чемпионат мира по футболу в 1990 году, чемпионат Европы – в 1980-м. Таким образом, в случае успеха заявки, Италия примет континентальное первенство спустя 48 лет. Ранее заинтересованность в проведении Евро-2028 проявили Испания, а также четыре страны совместно – Румыния, Греция, Сербия и Болгария.

"То, что Италия намерена бороться за чемпионат Европы-2028 – не просто мысль, а хорошо обоснованная идея, которая является частью нашей программной платформы. Это проект, который может вызвать энтузиазм в нашей стране, а также стать отправной точкой для обновления футбольной инфраструктуры. Надеюсь, УЕФА сможет удовлетворить наше желание", – сказал Гравина, которого цитирует Football Italia.

Напомним, что на конгрессе УЕФА в Риме Украины получила своего человека в исполкоме организации. Андрей Павелко избран в исполком УЕФА сроком на четыре года.

Ранее мы писали, что соседняя с Украиной страна приняла решение провести чемпионат Европы или мира по футболу. Румыния вместе с Сербией, Грецией и Болгарией подадут заявку на проведение Евро-2028 или ЧМ-2030.

Напомним, что Борис Колесников предлагает провести в Украине чемпионат мира по футболу. По его словам, мундиаль может быть проведен совместно с Беларусью и Польшей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Италия, УЕФА, Евро-2028

Вы сейчас просматриваете новость " Италия подает заявку, чтобы принять чемпионат Европы спустя 48 лет". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Football Italia

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соседняя с Украиной страна приняла решение провести чемпионат Европы или мира по футболу

22 декабря 2018, 14:12

Румыния вместе с Сербией, Грецией и Болгарией подадут заявку на проведение Евро-2028 или ЧМ-2030  

Испания хочет провести Евро-2028 или ЧМ-2030

12 сентября 2018, 18:57

Мировое первенство испанцы готовы организовать с Португалией или Марокко

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:18

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Боксер, победивший Узелкова, станет соперником Александра Гвоздика

Сегодня, 12:00

Украинский чемпион встретится с французом Дуду Нгумбу 30 марта

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

Вчера, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону

Вчера, 12:14

Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены

Эксперт: "Солю нужно попадать в пустые ворота"

Вчера, 09:07

Вадим Евтушенко проанализировал матч "Динамо" с "Эстерсундом"