Италия подает заявку, чтобы принять чемпионат Европы спустя 48 лет

Италия последний раз принимала чемпионат мира по футболу в 1990 году, чемпионат Европы - в 1980-м

Глава федерации футбола Италии Габриэле Гравина. Фото: Twitter

Италия подает заявку, чтобы принять чемпионат Европы спустя 48 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c6e/9f8/5c5c6e9f8a6f8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c6e/9f8/5c5c6e9f8a6f8.png 2019-02-07T19:45:00+02:00 Футбол Италия последний раз принимала чемпионат мира по футболу в 1990 году, чемпионат Европы - в 1980-м

Италия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года, сообщил глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина. Италия последний раз принимала чемпионат мира по футболу в 1990 году, чемпионат Европы – в 1980-м. Таким образом, в случае успеха заявки, Италия примет континентальное первенство спустя 48 лет. Ранее заинтересованность в проведении Евро-2028 проявили Испания, а также четыре страны совместно – Румыния, Греция, Сербия и Болгария.

"То, что Италия намерена бороться за чемпионат Европы-2028 – не просто мысль, а хорошо обоснованная идея, которая является частью нашей программной платформы. Это проект, который может вызвать энтузиазм в нашей стране, а также стать отправной точкой для обновления футбольной инфраструктуры. Надеюсь, УЕФА сможет удовлетворить наше желание", – сказал Гравина, которого цитирует Football Italia.

Напомним, что на конгрессе УЕФА в Риме Украины получила своего человека в исполкоме организации. Андрей Павелко избран в исполком УЕФА сроком на четыре года.

Ранее мы писали, что соседняя с Украиной страна приняла решение провести чемпионат Европы или мира по футболу. Румыния вместе с Сербией, Грецией и Болгарией подадут заявку на проведение Евро-2028 или ЧМ-2030.

Напомним, что Борис Колесников предлагает провести в Украине чемпионат мира по футболу. По его словам, мундиаль может быть проведен совместно с Беларусью и Польшей.

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