Италия собирается выйти после карантина первой: названа дата возобновления чемпионата

Серия А хочет вернуться к жизни уже 3 мая - первой из топ-лиг Европы

Европа потихоньку привыкает жить в условиях пандемии коронавируса. Сейчас практически все спортивные мероприятия приостановлены. Но вместе с тем функционеры уже смотрят вперед и задумываются о возобновлении турниров. Сегодня стало известно, когда в Европе возобновят национальные футбольные чемпионаты.

В отличие от коллег из других стран Европы, Италия надеется снова заиграть гораздо раньше. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поделился мыслями с изданием Football Italia:

"Мы начали работать над новым календарем, по которому чемпионат возобновится 3 мая и пройдет до 30 июня. Возможно, придется задействовать несколько дней в июле. Мы уже отправили запросы властям страны, а также ФИФА и УЕФА. Очевидно, мы примем во внимание международный перерыв, который УЕФА наметил на начало июня, чтобы доиграть отборочные матчи Евро-2021. Но мы должны быть уверены, что турнир сможет возобновиться 3 мая. По целому ряду причин лучшая дата завершения – 30 июня, однако могут быть предприняты непредвиденные меры, из-за которых розыгрыш может продлиться и до 30 июля".

Узнайте о том, что французский "Лион" перестал выплачивать игрокам зарплату во время карантина.

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Также 66-летний функционер допустил, что Серии А придется прибегнуть к системе плей-офф.

Смотрите, как "Ювентус" 8 марта обыграл "Интер" при пустых трибунах в чемпионате Италии

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама