Италия стала вторым участником финальной части Евро-2020

Итальянцы не опустятся в своей отборочной группе ниже второго места

Определился второй участник финальной части чемпионата Европы-2020. Сборная Италии досрочно обеспечила себе путевку на турнир, обыграв в матче 7-го тура квалификации Грецию (2:0). Команда Роберто Манчини выиграла семь матчей из семи и гарантировала себе как минимум второе место в группе.

Набрав 21 очко, итальянцы за три тура до конца возглавляют группу J, опережая Армению и Боснию и Герцеговину на 11 очков. Италия, пропустившая ЧМ-2018, пробилась в финальную часть чемпионата Европы в седьмой раз подряд. Ранее на Евро-2020 также вышла сборная Бельгии.

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Италия – Греция – 2:0

Голы: Жоржиньо (63, пен), Бернардески (78)

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Спинаццола, Ачерби, Д`Амброзио, Барелла (Дзаньоло, 87), Верратти, Кьеза (Бернардески, 39), Жоржиньо, Инсинье, Иммобиле (Белотти, 79).

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Греция: Пасхалакис, Бакакис, Хацидьякос, Сиовас, Стафилидис, Бухалакис (Яннулис, 75), Зека, Бакасетас (Манталос, 79), Курбелис, Лимниос, Кулурис (Донис, 67).

Предупреждения: Хацидьякос (14), Кулурис (27), Бухалакис (62).

Напомним, сборной Украины для выхода на чемпионат Европы нужно 14 октября не проиграть дома Португалии либо же в ноябре не проиграть на выезде Сербии со счетом 0:6. В предыдущем матче сборная Украины обыграла Литву в Харькове.

N Команды И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 7 7 0 0 20-3 21 2 ФИНЛЯНДИЯ 7 4 0 3 9-8 12 3 АРМЕНИЯ 7 3 1 3 13-12 10 4 БОСНИЯ 7 3 1 3 16-12 10 5 ГРЕЦИЯ 7 1 2 4 7-12 5 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 7 0 2 5 2-20 2

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