Италия стала вторым участником финальной части Евро-2020

Определился второй участник финальной части чемпионата Европы-2020. Сборная Италии досрочно обеспечила себе путевку на турнир, обыграв в матче 7-го тура квалификации Грецию (2:0). Команда Роберто Манчини выиграла семь матчей из семи и гарантировала себе как минимум второе место в группе.
Набрав 21 очко, итальянцы за три тура до конца возглавляют группу J, опережая Армению и Боснию и Герцеговину на 11 очков. Италия, пропустившая ЧМ-2018, пробилась в финальную часть чемпионата Европы в седьмой раз подряд. Ранее на Евро-2020 также вышла сборная Бельгии.
Италия – Греция – 2:0
Голы: Жоржиньо (63, пен), Бернардески (78)
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Спинаццола, Ачерби, Д`Амброзио, Барелла (Дзаньоло, 87), Верратти, Кьеза (Бернардески, 39), Жоржиньо, Инсинье, Иммобиле (Белотти, 79).
Греция: Пасхалакис, Бакакис, Хацидьякос, Сиовас, Стафилидис, Бухалакис (Яннулис, 75), Зека, Бакасетас (Манталос, 79), Курбелис, Лимниос, Кулурис (Донис, 67).
Предупреждения: Хацидьякос (14), Кулурис (27), Бухалакис (62).
Напомним, сборной Украины для выхода на чемпионат Европы нужно 14 октября не проиграть дома Португалии либо же в ноябре не проиграть на выезде Сербии со счетом 0:6. В предыдущем матче сборная Украины обыграла Литву в Харькове.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|7
|7
|0
|0
|20-3
|21
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|7
|4
|0
|3
|9-8
|12
|3
|АРМЕНИЯ
|7
|3
|1
|3
|13-12
|10
|4
|БОСНИЯ
|7
|3
|1
|3
|16-12
|10
|5
|ГРЕЦИЯ
|7
|1
|2
|4
|7-12
|5
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|7
|0
|2
|5
|2-20
|2
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