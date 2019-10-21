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Италия вновь может увидеть крутость Ибрагимовича: Златана сватают в бывший клуб

21 октября, 18:09

Ибра готов покорять Италию снова

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Агент Мино Райола, который представляет интересы форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, предложил игрока "Интеру". Ранее мы писали, что Ибрагимович благодаря космическим силам "доставил свои мячики на луну".

Смотрите гол Ибрагимовича в МЛС:

Ранее 38-летний швед выступал за миланский клуб с 2006 по 2009 год, с которым трижды побеждал в чемпионате Италии.

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Ибрагимович выступает за "Гэлакси" с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел 29 матчей, забил 30 мячей и отдал семь результативных передач.

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Златан начинал карьеру в "Мальме". В разные годы защищал цвета "Аякса", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны", а также "Милана", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

"Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Смотрите, как Ибрагимович забивал голы в Европе:

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. Высота монумента составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.

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чемпионат Италии Златан Ибрагимович Интер Италия

Источник: Football Italia

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