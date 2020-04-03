"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатах

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Украины по футболу оказался на паузе, как и многие другие сферы жизни. Чем в это время заняты мысли игроков? "Сегодня" пообщалась с одним из самых опытных футболистов украинской Премьер-лиги, 36-летним капитаном "Днепра-1" Сергеем Кравченко, в свое время успевшим поиграть за национальную сборную страны и "Динамо". Лонгрид – об ужасах COVID-19 в Италии, аниматорстве на карантине и зарплатах в украинском футболе в условиях пандемии.

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- Сергей, с 15 марта чемпионат Украины, как и почти весь мировой футбол, на паузе. Как вы переживаете всю эту ситуацию с пандемией и как проходит ваш карантин?

- На самом деле все это печально… Что касается карантина, стараюсь соблюдать правила. Но опять же... Не мне судить, насколько это правильно, но у нас карантин не настолько жесткий, как в тех же Италии или Испании. Я могу спокойно выйти за покупками или выбраться для проведения индивидуальных тренировок, бегаю, катаюсь на велосипеде и выхожу гулять с детьми. Ясно, я стараюсь гулять с малыми в абсолютно нелюдных местах, чтобы мы были там одни. Но мы это все делаем. Опять же, не знаю, насколько это правильно.

Опыт итальянцев и испанцев подсказывает, что вообще надо сидеть дома и никуда не выходить. Но снова-таки, не мне принимать об этом решение. У нас вроде как карантин, но при этом люди могут встречаться, поехать погулять. Нет настолько жестких правил. Будем надеяться, до нас не дойдет то, что в Италии. И этих мер будет достаточно. Не знаю...

Сергей Кравченко – в игре. Фото – СК "Днепр-1"

- А вы сами, внутренне, на эту "кнопку стоп" не нажали? Вот чтобы полностью изолироваться?

- Чтобы закрыться и не выходить из дома – нет. Я стараюсь ни с кем не контактировать, ни с кем не встречаться. Но опять же, слава Богу, оно до нас в таком объеме, как в той же Италии, не дошло и, надеюсь, не дойдет. Но, не дай Бог, дойдет – тогда все мы будем сидеть дома и реально бояться. Так как пока это нас не так сильно коснулось и нам кажется, что не коснется, выхожу тренироваться, выхожу за покупками, детей вывожу погулять...

- А куда вы выбираетесь с детьми? Те же детские площадки, например, закрыты…

- Берем детские мотоциклы и самокаты и гуляем по набережной в Днепре. Нет, на детские площадки не ходим – как говорят, этот вирус дольше всего сохраняется на железе, на всех этих металлических штуках. Или как вариант – едем на клубную базу. Там никого нет, большая территория, дети бегают по полям, бьют мяч, катаются на моциках.

- Детям сложно высидеть в четырех стенах?

- Мы то взрослые. Им, конечно, труднее. Но им и надо выходить подышать... Те же итальянцы сидят полностью взаперти уже две недели, никуда нельзя выходить, только по спецразрешениям. Вот это ужас! Я не представляю, насколько это сложно психологически.

Да, жизнь поменялась. Но нельзя отчаиваться. Все мы верим, что все это когда-нибудь закончится. А пока занимаемся дома какими-то делами. Появилось немного времени перебрать вещи в шкафах, на полках, где все завалялось, запылилось. Плюс смотрю различные старые футболы...

- А что конкретно?

- Да много чего! Я подписан на InStat – там множество матчей. Пересматриваю те команды, тех тренеров, стиль которых мне нравятся. Например, матчи "Реал Сосьедада", "Наполи" двух, трех, четырехлетней давности. Мне нравится "Наполи" периода Сарри или "Вильярреал" и "Валенсия" времен тренера Марселино. Наши матчи пересматриваю. Без футбола реально сложно. Но я не просто смотрю, лишь бы посмотреть. Анализирую – выход из обороны, как в атаке играют, как прессингуют. Опять же, кажется, что этим можно заниматься целый день. Но на самом деле время появляется, только когда малые идут спать. Когда у них обеденный сон – я иду тренироваться, кручу велосипед. А время на свои интернетовские штучки, футбол и анализ появляется, когда они идут на ночной сон – а спать они идут сейчас поздно, часов в одиннадцать. Вот до часа-двух ночи лажу по интернету, просматриваю новости... Такое... Но без футбола – никак.

Сергей Кравченко и легенда "Наполи" Марек Гамшик

- У вас есть тетрадочка для записей каких-то тактических моментов? Или вы пока складируете все это в голове?

- Есть и тетрадочка, где я записываю какие-то моменты. Но сейчас такие технологии – у меня все в телефоне. Попадаются какие-то интересные заметки – я сразу фотографирую и сохраняю в своей футбольной папке. В том же InStat есть функция – можно делать нарезку и создавать свое видео. Но я пока с этим еще не полностью разобрался. На телефон снимаю с экрана видео по 10-15 секунд – то, что мне интересно. Уже много таких видео собралось. Тетрадка тоже есть. Там еще записи времен выступлений в "Днепре" под руководством Рамоса, и теперешние при Михайленко...

- Уже готовите себе к тренерству?

- Не без этого. Я же понимаю, что мне не долго осталось играть. Хотя, дай Бог, конечно же, подольше. Поэтому на футбол смотрю уже совершенно по-другому. Раньше просто хотелось получать от него удовольствие. Еще два, три года назад я просто отслеживал моменты, связанные с моей позицией на поле – следил за другими футболистами, который на ней играют, чтобы улучшать именно свою игру. А последние пару лет смотрю на футбол шире – анализирую командные действия: выход из обороны, прессинг, действия в атаке.. То есть смотрю уже на футбол с проекции...

- Давайте уже назовем это слово – тренера...

- Конечно! Получится на этом поприще или нет, посмотрим. Но вне футбола я себя не представляю.

- Помню, еще 11 лет назад, перейдя из "Ворсклы" в "Динамо", вы показывали мне свою тетрадку с записями...

- То, наверное, была тетрадка, куда я записываю все свои матчи. С тех пор много других тетрадочек появилось. Тем более, что я уже учился на тренерский диплом категории А и Б. Оттуда тоже свои записи есть. Это уже глубже и нужнее. А ту тетрадку с матчами, конечно, продолжаю вести. Я люблю это дело – как и собирать фотки, видео голов каждого сезона, в каждой своей команде: все это у меня аккуратно складировано по папочкам.

- Мне сейчас почему-то вспомнилось, как пару лет назад вы в буквальном смысле свозили "Волынь" на сборы в Индию. Такого в украинском футболе, по-моему, еще не было. А теперь, даже если ситуация с коронавирусом уляжется, подобный вояж – чуть ли не на край света в столь экзотические края – представить практически невозможно. Наверное, предварительно сто раз подумаете…

- Я надеюсь, что мир вернется в прежнее русло, как-то мы поборем этот вирус. Но сейчас, конечно, о чем говорить? Границы закрыты, все всего боятся. А тогда... Я и сейчас часто вспоминаю ту великолепную поездку. У Кварцяного, кстати, были сомнения. Но все-таки решились поехать. И все получилось превосходно.

- Какой-то экзотики тогда попробовали на вкус – "тараканчиков" или чего-то из этой серии?

- Нет-нет, нас поселили в хорошей гостинице с европейской кухней.

- На днях я общался с вашим тезкой – Сергеем Балтачой, который живет в Лондоне. Он говорит, что на улицу выходит в перчатках, сто раз в день моет руки. Как у вас обстоит с этим дело?

- Маску, бывает, одеваю. Бывает – нет. Не знаю, кому верить: столько статей по этому поводу. Дескать, ее нужно надевать, только если заболел – чтобы защитить других, а если ты здоров, то она тебе не поможет. Перчатки не надеваю никогда. Стараюсь не прикасаться к лицу, особенно – на улице. Прихожу домой – руки мою. Вот и все меры. Кушаю фрукты, витамины, чеснок, лук – думаю, сейчас все это делают, чтобы укрепить иммунитет. Детям чеснок с лучком тоже как-то потихоньку запихиваем. Когда моложе был, и детей еще не было, не могу сказать, что всегда мыл руки. Сейчас это – норма.

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- Видел ваше домашнее видео, как ваш сын Сава Крава на глазах у своего братика Луки исполняет сумасшедшие удары по воротам. Продолжатели папиного дела растут?

- Они очень активные ребята. Просто посидеть – это не для них. Велосипеды, мотоциклы... Сейчас новая фишка – прыжки отовсюду. С мячом играют, в бутсах моих ходят по квартире. Когда они чуть повзрослели, немного полегче стало. А раньше глаз вообще с них не сводили. Мало ли – упадет, споткнется. Теперь уже минуты две папа может спокойно посидеть. Но поделать что-то свое они мне, конечно, все равно не дадут.

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- Как ваши сыновья реагируют на карантин?

- 4 апреля им исполнится только три годика. Они еще не понимают, почему мы, например, сейчас в кафе не ходим – в последнее время мы это дело любили.

- Как в условиях карантина собираетесь отметить их день рождения?

- Дома будем. Мы, конечно, планировали в игровую комнату пойти, заказать мультяшных персонажей, пригласить друзей, знакомых. Сейчас это все, естественно, отменяется. Закажем домой шарики, подарки...

- Отец семейства будет аниматором?

- Ну, папа каждый день аниматор, так что в этом плане ничего не поменяется… Еще тортик заказали. Они его очень ждут, потому что мы их не особо балуем сладким, стараемся придерживаться правильного питания. Но по случаю дня рождения сделаем исключение. Они уже готовятся задувать свечки и кушать сладкое.

Сергей Кравченко с женой Татьяной и двойняшками Савой и Лукой

- Как выглядят ваши тренировки в домашних условиях?

- У меня уже бывали похожие ситуации, когда приходилось восстанавливаться после травм. Плюс столько опыта сотрудничества с тренерами и реабилитологами, множество различных упражнений есть в телефоне. У меня нет такого, чтобы мне кто-то писал программу. Импровизирую. Когда хочется – бегаю, когда хочется – на велосипеде катаюсь. Каждый день у меня какая-то тренировка, без выходных. Сегодня, условно говоря, работа на заднюю поверхность бедра, завтра – на переднюю. Икра, пресс, спина... Да просто заходи в интернет – выбирай упражнения, какие хочешь! Но я сам себе программу выдумываю. Да, выполняю тот план, который нам дали в клубе – но при этом что-то добавляя, меняя...

- Какое интересное кино удалось посмотреть на карантине?

- Знаете, многие пишут в соцсетях, какие фильмы и книги "проглотили" на карантине. Я себе накупил уже книг тридцать – автобиографии спортсменов, всевозможные мотивационные вещи. Но все это – в "отложенных". Вроде сейчас и период такой – что можно себе это позволить. Но – никак. Даже мысли посмотреть какой-то фильм не было. В свободное от детей время смотрю в YouTube какие-то футбольные видео, "Красаву", других интересных влогеров. Но даже там много видео оставлено на потом – про тех же Кокорина и Мхитаряна хочу посмотреть выпуски, но руки все не доходят.

- Чьи автобиографии в вашей библиотеке?

- И Гвардиола – все три части, и Златан, и Анчелотти.

- Может, даже на языке оригинала?

- Да нет. Был бы я холостяк, я бы и английский подтянул, и фильмы бы пересмотрел, и на PlayStation играл бы почаще. Кажется, карантин, куча времени... А его на самом деле нет. Дети, тренировка индивидуальная – и времени остается только на просмотр футбола, Ютюба, новостей.

- Знаю, что, будучи подростком, вы часто ездили в итальянскую семью на каникулы. Поддерживаете с ней отношения?

- Конечно, каждые дней пять созваниваемся. Они живут в Неаполе. Там не такая прям паника, но тоже все эти меры карантина соблюдаются – сидят дома. Они уже старенькие люди и вдвойне переживают. Но при этом не теряют оптимизма. В их регионе, к счастью, все не так страшно, как на севере Италии, в Ломбардии.

- Что говорят ваши знакомые итальянцы?

- Если в Украине далеко не все еще воспринимают это всерьез, то итальянцы говорят, что это все не шутки. Порой звучат мнения, что коронавирус – это фейк или какой-то заговор. Итальянцам подобное слышать сейчас просто смешно. Они говорят: "Вы не представляете, что у нас творится! Относитесь к этому серьезно". Итальянцы признают, что сами не восприняли всерьез эту проблему, когда все только начиналось, продолжали ходить по кафешкам. Вот оно и вылазит боком. Тем более, это же общительные люди, любят целоваться и обниматься, "облизываться". Вот они "пооблизывались" – и как этот коронавирус разошелся! То же самое с Англией – когда в Италии уже закрыли чемпионат, "Ливерпуль" продолжал играть с болельщиками, тоже думая: "Та-а-а! Это Италия, нас это не коснется". Сейчас там тоже суета, паника. Дай Бог, чтобы Украину пронесло. Все-таки у нас не так много туристов, не так много заехало больных.

- Есть мнение, что мы не можем знать реальной ситуации в Украине из-за отсутствия масштабного тестирования...

- Я уверен, что у нас намного больше заболевших, чем официально. Спрашивал у знакомого доктора. Он говорит: "В Днепре нет тестов. Нет тестов – нет больных". Но я не думаю, что количество смертей будут скрывать. А оно пока что не пугающее. Мне кажется, что проблема – не заболевшие. Потому что вон гуляет куча версий, что мы чуть ли не все должны переболеть, и лишь тогда это все закончится. А проблема – в количестве умерших и перезагруженности больниц. Хорошо, что карантин у нас ввели сразу, не ожидая, когда сто человек умрет. Надеюсь, эти меры помогут.

- Что ваш клубный доктор говорит относительно ситуации с коронавирусом? Например, есть мнение, что вирус должно убить потепление...

- Я вообще не верю в это потепление. Это бред. В Эмиратах "плюс 30", в некоторых штатах США "плюс 40" – и там вирус живет. То есть это явно бред, что, дескать, потеплеет – и коронавирус исчезнет. Сейчас, когда я общаюсь с докторами, никто ничего не знает – даже приблизительно. А появляющиеся на эту тему статьи, наверное, лучше даже не читать. Одни утверждают – чуть ли не половина планеты вымрет, будет апокалипсис. Другие – что все пройдет и нас это особо не затронет. Опыт Италии, Испании, Франции говорит о том, что нужно быть очень внимательными и воспринимать это всерьез. Я не верю, что это фейк или чья-то игра.

Еще посмотрим на Беларусь – там играют в футбол, живут обычной жизнью. Время покажет. Может, окажется, что белорусы были правы, а все остальные – нет. Но Италия, Испания… Там по тысяче человек умирает ежедневно…

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Читал, например, что скандинавские страны видят выход в том, что люди переболеют и появится коллективный иммунитет – а сейчас нужно просто беречь взрослое поколение, старичков, помогать им с покупками. Да – мыть руки, да – стараться не сближаться, но опять же – жить своей жизнью. Потому что сейчас она остановилась, и экономике будет просто ж**а.

Как быть людям в Украине, которые живут от зарплаты до зарплаты? Я не политик и не мне в этих вопросах разбираться.

Но, повторюсь, итальянцы говорят: "Не шутите. Потому что это реально ад".

- Что вы думаете по поводу всевозможных сроков возобновления футбольного сезона?

- Кто знает, насколько затянется карантин? Нужно отталкиваться от ситуации с коронавирусом. Мое мнение – нужно доиграть этот чемпионат, каждой команде проводить по два матча в неделю. И затем начинать следующий чемпионат без отпуска, без сборов. Потому что у нас, грубо говоря, отпуск – сейчас.

Надо побороть вирус – чтобы не было угрозы здоровью людей, а потом уже думать о футболе. Но без футбола, реально, настолько тяжело... Звучат мнения, что без зрителей соревнования возобновлять нет смысла. А я считаю, что, наоборот, если есть возможность возобновить чемпионат Украины без зрителей, то надо возобновлять. Потому что люди, которые сидят на карантине дома, они хоть по телевизору будут смотреть футбол. И нам, футболистам, надо играть...

Когда дадут добро, что можно выходить на улицу, встречаться, общаться, тогда надо возобновлять и футбол – конечно, лучше со зрителями. Но если есть возможность играть даже без зрителей – я "за".

- Не могу не задать вам вопрос о зарплатах во время коронавируса. В "Ювентусе" игроки отказались от зарплат на эти четыре месяца, а клуб обещает им компенсировать потери, когда все вернется на круги своя. В "Барселоне" футболисты будут получать на карантине только 30 процентов от положенного по контракту. В украинской Премьер-лиге пока на эту тему особых новостей нет, но ведь наверняка какие-то процессы происходят, что-то обсуждается... Как обстоит с этим дело в вашей команде – "Днепре-1"?

- У нас пока никаких разговоров на эту тему не было. Думаю, если это на пользу делу – чтобы спасти клуб, или пожертвовать деньги на борьбу с коронавирусом, то это правильно и ничего в этом страшного нет. А если – просто сэкономить на футболистах, то... Не нам решать. Если нам скажут, мол, надо так-то и так-то, – будем разговаривать, и будем определяться. Пока что эта тема не поднималась.

- В "Ворскле", вашем бывшем клубе, сообщили о сокращении зарплат менеджменту, но об игроках речь пока не идет. Какая ситуация у ваших друзей-знакомых в других командах?

- Я таких разговоров пока не слышал. Возможно, не так много времени еще прошло с момента начала карантина. Посмотрим. Та же "Барселона" несет потери, потому что нет трансляций, нет билетных сборов. А у наших клубов какие потери? Билеты по 30-50 гривен, за телетрансляции деньги – совсем не те, что в Европе.

- Говорят о потерях бизнесов, которыми владеют хозяева наших футбольных клубов.

- У нас все клубы частные. В Украине и без коронавируса президент клуба может сказать: "Ребята, до свидания!". Сколько таких случаев было. Тут мне, кажется, не в вирусе дело.

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- Сами вы в этой ситуации на что настраиваетесь?

- На позитив. Думаю, в мире есть умные люди, которые решат эту проблему. Сейчас в Украине карантин объявлен до 24 апреля. Вот и настраиваюсь, что 24-го (кстати, в этот день Кравченко исполнится 37 лет – Прим.) мы начнем тренироваться и будем готовиться к возобновлению чемпионата. Хотя, судя по тому, что происходило в Китае и что сейчас происходит в Европе, вряд ли мы возобновим чемпионат в эти сроки. Но настраиваю себя на это. А там – посмотрим.

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