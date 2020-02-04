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Итальянец из чемпионского "Лестера" стал тренером сборной Украины по футболу

4 февраля, 18:05

Андреа Аззолин будет помогать Андрею Шевченко готовить команду к Евро

Аззалин и Шева

Аззалин и Шева / Фото: ФФУ

Тренерский штаб сборной Украины по футболу пополнил еще один специалист. Отныне за физическую подготовку игроков будет отвечать 34-летний итальянец Андреа Аззалин. Он вошел в коллектив главного тренера Андрея Шевченко. Мы писали, что Андрей Шевченко побывал в расположении "Шахтера".

Пока что детали контракта Аззалина с УАФ не сообщают. Ранее Андреа работал в молодежной сборной Италии (2012-2013), французском "Монако" (2013-2014), сборной Греции (2014-2015), английском "Лестере" (2015-2017), французском "Нанте" (2017-2018) и английском "Фулхэме" (2018-2019). Вместе с "Лестером" он праздновал успех в чемпионате Англии в сезоне 2015/16.

Напомним, что в тренерский штаб сборной Украины также входят Александр Шовковский, итальянцы Андреа Мальдера и Педро Харо.

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Читайте, как Шевченко побывал на тренировке "Динамо". Андрей долго общался с Цыганковым.

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Готовясь к чемпионату Европы 2020 года, сборная Украины сыграет товарищеские матчи с Францией (27 марта), Польшей (31 марта) и Кипром (26 мая).

Смотрите, как Украина добыла ничью в отборочном матче Евро-2020 с Сербией

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футбол Сборная Украины Евро-2020 Лестер

Источник: ua.tribuna.com

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