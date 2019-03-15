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Итальянец, вымазавший лицо Жуниора Мораеса тортом, возглавил сборную Китая

Сегодня, 21:55

Фабио Каннаваро сменил на тренерском мостике китайцев своего земляка Марчелло Липпи

Фабио Каннаваро
Фабио Каннаваро. Фото: AFP
Итальянец, вымазавший лицо Жуниора Мораеса тортом, возглавил сборную Китая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c02/38c/5c8c0238c0101.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c02/38c/5c8c0238c0101.png Футбол Фабио Каннаваро сменил на тренерском мостике китайцев своего земляка Марчелло Липпи

Обладатель "Золотого мяча-2006" Фабио Каннаваро получил новую работу. 45-летнего итальянца назначили главным тренером сборной Китая. Как гласит официальное заявление, "футбольная ассоциация Китая приняла это решение, всесторонне изучив опыт и тактический стиль Фабио, а также основываясь на его знакомстве с китайскими игроками и других факторах".

На посту главного тренера китайской сборной Каннаваро сменил другого итальянца Марчелло Липпи, который останется в команде в качестве консультанта. При этом Каннаваро будет совмещать работу в сборной с постом главного тренера "Гуанчжоу". Первый матч под руководством нового коуча сборная Китая проведет 21 марта против Таиланда.

Ранее в тренеры сборной Китая прочили Жозе Моуринью, но в китайской ассоциации эту информацию назвали слухами.

Что касается Каннаваро, то именно под его руководством два года назад выступал в Китае нынешний лучший снайпер УПЛ – форвард "Шахтера" Жуниор Мораес. Тогда бразилец принадлежал еще "Динамо", а за клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь", где в то время работал Каннаваро, Жуниор играл на правах аренды. Когда срок аренды истек, с Жуниором очень трогательно попрощались в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" – подарили футболку, цветы, а также испекли торт, которым Каннаваро на прощанье и вымазал в шутку лицо Мораесу.

КАК КАННАВАРО "УКРАСИЛ" ТОРТОМ ЛИЦО МОРАЕСА

Как сообщалось ранее, футболисты сборной Китая тату заклеивают скотчем.

Также сообщалось, что Гус Хиддинк возобновил тренерскую карьеру ради олимпийской сборной Китая.

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Тег тренер, Марчелло Липпи, Фабио Каннаваро, сборная Китая, Жуниор Мораес

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Сегодня|Спорт

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