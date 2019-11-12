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Итальянская династия: сын Мальдини продлил контракт с "Миланом"

12 ноября, 22:05

Ранее цвета клуба защищали отец и дед Даниэля

Даниэль Мальдини

Даниэль Мальдини

Нападающий "Милана" Даниэль Мальдини подписал новый контракт с клубом до июня 2024 года, сообщает официальный Twitter молодежной команды. 18-летний форвард выступает за "Милан" с лета 2018 года. Этим летом итальянец провел дебютный матч за основную команду в матче международного кубка чемпионов против "Баварии".

В четырех матчах за молодежную команду Мальдини забил один гол. Даниэль является сыном экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини и внуком другого экс-защитника клуба Чезаре Мальдини.

Кстати, ранее мы писали, что легендарные футболисты Паоло Мальдини и Звонимир Бобан получили высокие должности в "Милане". Паоло Мальдини 25 лет играл в "Милане", Звонимир Бобан провел в итальянском гранде 10 лет.

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Ранее мы писали, что Буффон на ноль отстоял исторический матч: легенда "Ювентуса" побил "вечный" рекорд Мальдини. Туринский клуб обыграл дома СПАЛ, а легендарный голкипер первым среди итальянцев отыграл 903 матча в карьере.

Напомним, что последний матч "Милана" в чемпионате Италии ознаменовался скандалом. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Оставшись недовольным заменой, покинул стадион еще до окончания встречи. В итоге "Ювентус" не стал штрафовать Роналду, но одноклубники требуют от него извинений.

Обзор скандального матча "Ювентус" – "Милан" (1:0)

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Милан Италия чемпионат Италии Паоло Мальдини Даниэль Мальдини

Источник: СЭ

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