Итальянские клубы назначили крайнюю дату возобновления чемпионата

Если контракты игроков на этот момент истекут, они автоматически будут продлены до конца сезона-2019/2020

Клубы Серии А определились с крайним сроком возобновления матчей чемпионата Италии – 9 мая. И тогда первенство можно будет завершить в середине июля. Такое решение представители 20 клубов приняли сегодня на совещании в формате видеоконференции. Главным для представителей команд было решить, как завершить сезон в Серии А. Ранее мы писали, чточемпионат Италии может возобновиться в мае, но без зрителей.

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Первоначальная дата возобновления чемпионата была намечена на 3 апреля, однако, вероятно, что с ростом числа зараженных коронавирусом, до этой даты пандемия не отступит. Поэтому в многочисленных сообщениях итальянских СМИ говорится, что клубы предварительно сошлись на 9 мая.

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Стадион "Ювентуса" / Фото: Reuters

В случае, если сроки аренды и контракты игроков на этот момент истекут, они автоматически будут продлены до конца сезона-2019/2020. Однако, все сроки могу измениться, а клубы планируют организовать еще одно совещание через несколько дней. Отметим, что на данный момент в Италии насчитывается более почти 28 000 случаев заболевания коронавирусом и уже более 2000 человек умерли.

Кстати, ранее мы писали, что клубы английской Премьер-лиги не намерены признавать сезон не состоявшимся. Чемпионат Англии надеется выйти из спячки после карантина 4 апреля и сыграть все матчи.

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