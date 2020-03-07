Итальянских арбитров отстранили от еврокубков из-за коронавируса

Рефери из Италии не будут работать на ближайших матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы

Итальянских арбитров отстранили от работы на еврокубках из-за риска заражения коронавирусом. Они не будут работать на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Италии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса. Целый месяц клубы обязали проверять спортсменов и сотрудников на предмет заражения.

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Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 100720 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80552 приходилось на материковый Китай. В других странах мира количество случаев заражения выросло в течение среды до 20168, увеличившись за сутки на 3196 случаев.

Напомним, первого в Украине инфицированного COVID-19 обнаружили в Черновцах. Мужчина подхватил вирус в Италии, по которой с 21 по 26 февраля путешествовал с женой. Состояние больного медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

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