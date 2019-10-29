Итальянских топ-футболистов дисквалифицировали за богохульство

Дисциплинарный комитет Серии А принял решение дисквалифицировать на один матч полузащитника "Пармы" Маттео Скоццареллу и хавбека "Сассуоло" Франческо Маньянелли за богохульство.
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Во время матчей Скоццарелла и Маньянелли позволяли себе богохульные высказывания. В частности, они выкрикивали проклятия с упоминанием имени бога.
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Футболисты пропустят матчи 10 тура чемпионата Италии, в котором Парма сыграет против Вероны, а Сассуоло примет Фиорентину.
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Ранее мы писали, что фанат повторил выходку Милевского и был послан футболистом - халатные истории из стадионов Европы. На трибунах Англии и Европы фанаты приходили в халатах и в одних трусах. Кто-то даже пришел на стадион в одной маске для плавания.
Кстати, команда Малиновского повторила рекорд результативности из прошлого века. Бергамцы наколотили сопернику семь мячей – столько же они забивали в одном матче еще в 1952 году.
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