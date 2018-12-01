Итальянский футбольный клуб продали за 10 евро

Голландская компания выкупила "Палермо", который выступает в Серии В

Владелец итальянского "Палермо" Маурицио Дзампарини продал свой футбольный клуб за символическую цену в 10 евро, сообщается на официальном сайте сицилийской команды.

Новым владельцем "Палермо" стала компания из Нидерландов, занимающаяся производством посуды, столовых приборов и предметов быта. Новый владелец берет на себя обязательство по выплате долгов клуба, которые составляют 22,8 миллиона евро.

"Палермо" покинул высший дивизион итальянского футбола по итогам сезона-2016/17. В прошлом сезоне сицилийская команда была близка к возвращению в серию А, но уступила в финале плей-офф за повышение в классе "Фрозиноне".

В прошлом году Сильвио Берлускони передал 99,93 процента акций "Милана" китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

Напомним, что сын экс-президента Украины Леонида Кравчука продал футбольный клуб Второй лиги за символическую сумму – 1 гривну.