Итальянский клуб исключили из чемпионата после поражения со счетом 0:20

Президент федерации футбола назвал матч "Про Пьяченцы" оскорблением спорта

"Про Пьяченца" едва нашла семь игроков на матч.

Итальянский клуб исключили из чемпионата после поражения со счетом 0:20 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd1/bc3/5c6bd1bc3be84.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd1/bc3/5c6bd1bc3be84.jpg 2019-02-19T11:52:00+02:00 Футбол Президент федерации футбола назвал матч "Про Пьяченцы" оскорблением спорта

Клуб "Про Пьяченца" исключили из третьего по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу после разгромного поражения со счетом – 0:20.

Итальянский клуб после трех технических поражений подряд попытался избежать дисквалификации и вышел на матч с "Кунео" с семью игроками в составе. За "Про Пьячецу" играли всего шесть профессиональных футболистов, все – моложе 20 лет. Также за итальянскую команду сыграл клубный массажист, а во втором тайме вышел администратор клуба, который не смог начать встречу с первых минут из-за потери документов. Матч завершился разгромным поражением "Про Пьяченцы" со счетом – 0:2. Позднее клубу присудили четвертое техническое поражение.

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина назвал матч "оскорблением спорта". "Про Пьянчецу" исключили из Серии С и назначили штраф в размере 20 тысяч евро.

Итальянская Серия С состоит из 20 профессиональных команд. На минувшей неделе дивизион покинул еще один футбольный клуб, "Матера", по причине финансовых проблем.

Ранее мы писали, что в матче шестого дивизиона чемпионата Швеции "Эскильстуна" обыграла "Эстермальм" со счетом – 28:3. В составе победителей 21 гол на свой счет записал 25-летний нападающий Себастьян Нигард.

Ранее Богдан Бутко рассказал почему хотел уйти из футбола:

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