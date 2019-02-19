Итальянский клуб исключили из чемпионата после поражения со счетом 0:20
Президент федерации футбола назвал матч "Про Пьяченцы" оскорблением спорта
Клуб "Про Пьяченца" исключили из третьего по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу после разгромного поражения со счетом – 0:20.
Итальянский клуб после трех технических поражений подряд попытался избежать дисквалификации и вышел на матч с "Кунео" с семью игроками в составе. За "Про Пьячецу" играли всего шесть профессиональных футболистов, все – моложе 20 лет. Также за итальянскую команду сыграл клубный массажист, а во втором тайме вышел администратор клуба, который не смог начать встречу с первых минут из-за потери документов. Матч завершился разгромным поражением "Про Пьяченцы" со счетом – 0:2. Позднее клубу присудили четвертое техническое поражение.
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина назвал матч "оскорблением спорта". "Про Пьянчецу" исключили из Серии С и назначили штраф в размере 20 тысяч евро.
Итальянская Серия С состоит из 20 профессиональных команд. На минувшей неделе дивизион покинул еще один футбольный клуб, "Матера", по причине финансовых проблем.
Ранее мы писали, что в матче шестого дивизиона чемпионата Швеции "Эскильстуна" обыграла "Эстермальм" со счетом – 28:3. В составе победителей 21 гол на свой счет записал 25-летний нападающий Себастьян Нигард.
Ранее Богдан Бутко рассказал почему хотел уйти из футбола:
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