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Итальянский клуб исключили из чемпионата после поражения со счетом 0:20

Сегодня, 11:52

Президент федерации футбола назвал матч "Про Пьяченцы" оскорблением спорта

"Про Пьяченца" едва нашла семь игроков на матч
"Про Пьяченца" едва нашла семь игроков на матч.
Итальянский клуб исключили из чемпионата после поражения со счетом 0:20 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd1/bc3/5c6bd1bc3be84.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd1/bc3/5c6bd1bc3be84.jpg Футбол Президент федерации футбола назвал матч "Про Пьяченцы" оскорблением спорта

Клуб "Про Пьяченца" исключили из третьего по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу после разгромного поражения со счетом – 0:20

Итальянский клуб после трех технических поражений подряд попытался избежать дисквалификации и вышел на матч с "Кунео" с семью игроками в составе. За "Про Пьячецу" играли всего шесть профессиональных футболистов, все – моложе 20 лет. Также за итальянскую команду сыграл клубный массажист, а во втором тайме вышел администратор клуба, который не смог начать встречу с первых минут из-за потери документов. Матч завершился разгромным поражением "Про Пьяченцы" со счетом – 0:2. Позднее клубу присудили четвертое техническое поражение.

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина назвал матч "оскорблением спорта". "Про Пьянчецу" исключили из Серии С и назначили штраф в размере 20 тысяч евро.

Итальянская Серия С состоит из 20 профессиональных команд. На минувшей неделе дивизион покинул еще один футбольный клуб, "Матера", по причине финансовых проблем.

Ранее мы писали, что в матче шестого дивизиона чемпионата Швеции "Эскильстуна" обыграла "Эстермальм" со счетом – 28:3. В составе победителей 21 гол на свой счет записал 25-летний нападающий Себастьян Нигард.

Ранее Богдан Бутко рассказал почему хотел уйти из футбола:

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Тег футбол, чемпионат Италии

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Источник:

Газета.Ru

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