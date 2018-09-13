Итальянский клуб лишили трех очков за финансовые махинации, теперь у него минус два

Сегодня, 19:27

"Кьево" остается на последнем месте в турнирной таблице Серии А

Фото ФК &quot;Кьево&quot;
Фото ФК "Кьево"

"Кьево" лишен трех очков и оштрафован на 200 тысяч евро за то, что клуб был признан виновным в финансовых махинациях, сообщает Football Italia. Изначально обвинение требовало лишить команду сразу 15 очков в текущем сезоне.

Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Италии намерена также добиться трехлетнего отстранения президента "Кьево" Луки Кампеделли от футбола. В итоге глава команды получил запрет на футбольную деятельность три месяца.

Руководство "Кьево" обвиняется в намеренном завышении в отчетности прибыли от продажи и аренды 30 футболистов за последнее время, что помогало клубу проходить лицензирование. Сумма фиктивной прибыли составила более 25 миллионов евро.

После вступления наказания в силу у "Кьево" в турнирной таблице будет -2 очка.

Ранее мы писали, что "Парму" лишили пяти очков за договорные матчи, но оставили в высшем дивизионе чемпионата Италии.

Также мы сообщали, что в Италии за последние 16 лет обанкротились 153 футбольных клуба. Наиболее громкими историями банкротств в Италии были ситуации с той же "Пармой" и "Фиорентиной".
футбол, чемпионат Италии, Кьево

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Источник:

Championat.ru

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