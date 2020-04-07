Итальянский клуб планирует возобновить тренировки, несмотря на эпидемию

Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что клуб готов возобновить тренировки, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.

"Никто не хочет подрывать здоровье граждан. Все действия будут выполняться с разрешения префектов. У футболистов физическое состояние отличается от обычного человека. Футболисты подвергаются медицинским осмотрам 24/7, поэтому они могут тренироваться, не подвергая опасности собственное здоровье и здоровье других людей. Наш спортивный центр оснащен всем необходимым, чтобы его можно было использовать для тренировок", – заявил Лотито.