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Итальянский клуб планирует возобновить тренировки, несмотря на эпидемию

7 апреля, 16:52

Максим Перепелица

В "Лацио" уверенны, что футболисты смогут тренироваться, не подвергая опасности собственное здоровье

Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что клуб готов возобновить тренировки, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.

"Никто не хочет подрывать здоровье граждан. Все действия будут выполняться с разрешения префектов. У футболистов физическое состояние отличается от обычного человека. Футболисты подвергаются медицинским осмотрам 24/7, поэтому они могут тренироваться, не подвергая опасности собственное здоровье и здоровье других людей. Наш спортивный центр оснащен всем необходимым, чтобы его можно было использовать для тренировок", – заявил Лотито.

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Отметим, что текущем сезоне чемпионата Италии подопечные Симоне Индзаги занимают второе место, набрав 62 очка.

Также мы писали, что футболист "Интера" Антонио Кандрева во время тренировки с женой разбил дома люстру. Забавным видео парочка поделилась у себя в Instagram.

Смотрите, как испанские футболисты обошли карантин:

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чемпионат Италии Лацио коронавирус

Источник: Football Italia

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