Итальянский клуб пойдет на кардинальные меры из-за коронавируса

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис принял кадровое решение. Отмечается, что из неаполитанского клуба будут уволены 30 человек. В то же время в клубе продолжаются переговоры с игроками относительно сокращения заработных плат. Де Лаурентис настаивает, чтобы футболисты дали согласие минимум на двухмесячное сокращение, и были готовы к увеличению срока до четырех месяцев. Все будет зависеть от общей ситуации с коронавирусом в Италии и в Европе.

Читайте также: легенда "Милана" и друг Шевы вылечился от коронавируса

Напомним, "Наполи" встретил приостановку чемпионата Италии, занимая шестое место с 39 очками после 26 матчей.

Отметим, что среди жертв коронавирусной пандемии в Италии оказались и две украинки – Раиса Малышева и пока что неназванная женщина со Львовской области. Стоит отметить, что в Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае.

В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Ранее мы рассказывали, что в "Ювентусе" зарегистрировано три случая заражения. Ранее коронавирус был диагностирован у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама