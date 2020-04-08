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Итальянский клуб пойдет на кардинальные меры из-за коронавируса

8 апреля, 15:54

Максим Перепелица

"Наполи" планирует уволить 30 сотрудников и сократить зарплаты футболистам

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис принял кадровое решение. Отмечается, что из неаполитанского клуба будут уволены 30 человек. В то же время в клубе продолжаются переговоры с игроками относительно сокращения заработных плат. Де Лаурентис настаивает, чтобы футболисты дали согласие минимум на двухмесячное сокращение, и были готовы к увеличению срока до четырех месяцев. Все будет зависеть от общей ситуации с коронавирусом в Италии и в Европе.

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Напомним, "Наполи" встретил приостановку чемпионата Италии, занимая шестое место с 39 очками после 26 матчей.

Отметим, что среди жертв коронавирусной пандемии в Италии оказались и две украинки – Раиса Малышева и пока что неназванная женщина со Львовской области. Стоит отметить, что в Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае.

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Ранее мы рассказывали, что в "Ювентусе" зарегистрировано три случая заражения. Ранее коронавирус был диагностирован у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди

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чемпионат Италии Наполи коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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