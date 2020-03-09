Итальянский клуб снял команду с евротурнира из-за эпидемии коронавирусной инфекции

Миланский "Интер" не будет выступать в Юношеской лиге УЕФА

Миланский "Интер" на своем официальном сайте сделал заявление относительно игры молодежной команды в Юношеской лиге УЕФА. Итальянский клуб решил сняться с турнира и отказался от проведения поединка 1/8 финала против "Ренна", который был запланирован после переноса на 11 марта.

Читайте также: "Зажжение олимпийского огня пройдет без зрителей из-за коронавируса"

Реклама

Причина – эпидемия коронавирусной инфекции, и в клубе решили не рисковать здоровьем футболистов и персонала. Миланцам будет засчитано техническое поражение, а французский коллектив пройдет в следующий этап турнира.

Напомним, что в турнире принимают участие еще две итальянские команды – "Ювентус" и "Аталанта". Новой информации о решениях этих коллективов нет, поэтому матчи должны пройти в запланированное время: "Аталанта" 10 марта сыграет в Италии против "Лиона" (Франция), а "Ювентус", также дома, – 11-го против мадридского "Реала".

Ранее мы рассказывали, что в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах был госпитализирован еще один мужчина с подозрением на инфицирование коронавирусом, сейчас медики ожидают результаты теста на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама