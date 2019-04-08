Итоги 1/4 Кубка Украины: "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти, "Карпаты" остались без мечты

"Украинское классико" снова не обошлось без красных карточек

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Итоги 1/4 Кубка Украины: "Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти, "Карпаты" остались без мечты Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/af0/bf0/5caaf0bf01ff0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/af0/bf0/5caaf0bf01ff0.jpg 2019-04-08T10:05:19+03:00 Футбол "Украинское классико" снова не обошлось без красных карточек

"Шахтер" продолжил традицию побеждать "Динамо" на нефинальных стадиях Кубка. Пятая за историю встреча грандов на пути к финалу – пятый успех "горняков". Во всех пяти в воротах "Шахтера" стоял Андрей Пятов, который вчера принес победу в серии пенальти.

Счет был открыт после первой же массированной атаки динамовцев. Миколенко проскочил по левому флангу, прострелил к воротам, где пытались замкнуть сначала Шапаренко, потом Вербич – оба удара заблокировали защитники. Но вынос Болбата оказался неудачным – прямо на дежурившего у полукруга штрафной Гармаша, который тут же зарядил в левую "шестерку" – 0:1.

Этот счет дожил до перерыва. И по тому, как развивались события в первом тайме, итоговый результат 45-минутки не выглядел нелогичным. Динамовцы до перерыва превзошли "горняков" и во владении мячом (60% на 40%), и по ударам по воротам (5 против 1). Хотя этому единственному выстрелу "оранжево-черных" не хватило нескольких сантиметров, чтобы стать голом – на экваторе тайма Тайсон от души зарядил в перекладину. Однако вскоре и динамовцы заставили качаться каркас ворот Пятова, когда Цыганков со штрафного "поцеловал" левую от кипера "горняков" стойку.

Но стоило начаться второму тайму, как "Шахтер" преобразился. "Мистер на нас в раздевалке немного накричал", – признался потом Коваленко. В результате, после "разбора полетов" Фонсекой, дончане понеслись вперед. Бойко потянул удар от вышедшего на замену Соломона, в следующей атаке – от Мораеса. А потом "горнякам" подсобил Кадар, начудивший второй раз за неделю (а в который вообще!). Венгерский центрбек, в игре с "Зарей" на ровном месте заработавший удаление, теперь в течение минуты сделал две чудовищные обрезки, вторая из которых привела к голу. Причем его соорудила та же "сладкая парочка", что сравняла счет в предыдущей встрече с "Динамо": лучший ассистент УПЛ Тайсон отдал голевой пас, а лучший бомбардир лиги Мораес забил – 1:1. Пока "горняки" праздновали взятие ворот, напортачившему Кадару выговаривал даже 19-летний Миколенко.

Впрочем, ляп Кадара вскоре померк на фоне фирменной выходки Гармаша. Хавбек киевлян сфолил на Мораесе, а уже получив "горчичник", еще зачем-то демонстративно боднул форварда дончан. И отправился отдыхать – "красная". Интересно, что ровно 7 лет назад, 7 апреля 2012-го, Гармаш уже зарабатывал в игре с "Шахтером" глупое удаление, тогда – за самовольный уход с поля. Сейчас же арбитр встречи Максим Козыряцкий, впервые обслуживавший украинское "класико", выписал карточку и Мораесу – видимо, посчитав, что с его стороны была некая словесная провокация. А спустя несколько минут, в очень спорном эпизоде, и вовсе удалил Жуниора, уровняв составы команд. Нечасто такое увидишь, когда удаляют обоих авторов голов. Кстати, Гармаш и Мораес досматривали матч неподалеку друг от друга, а в антракте перед овертаймом и вовсе стояли рядом в подтрибунном тоннеле. Кстати, вчерашний матч "Шахтер" – "Динамо" стал самым грубым в 27-летней истории Кубка Украины.

В концовке основного времени и в овертаймах ноги игроков то и дело сводила судорога, с которой помогали справляться даже соперники – Вербич помог Степаненко, а затем Тайсон уже самому Вербичу. И когда дошло до серии послематчевых пенальти, не все ведущие футболисты осмелились подойти к "точке". "Я очень устал и решил не рисковать", – честно признался Тайсон. А вот Коваленко, заранее попросивший Паулу Фонсеку право на последний (и, как оказалось, победный) удар, рискнул и захромал уже после того, как положил мяч в сетку. Ну, а главным героем серии стал Андрей Пятов, отбивший удары Миколенко и Шепелева, в то время как Денис Бойко справился лишь с ударом Соломона. "С тех пор, как я пришел в "Шахтер", это первая моя победная серия пенальти", – сказал после игры Паулу Фонсека. После чего очень жестко прошелся по арбитражу: "Сегодня были две команды, которые создавали зрелище, и третья команда, которая это зрелище портила. Я не знаю, по какому критерию выбираются судьи на такие матчи, но уровень судейства и близко не дотягивал до уровня играющих команд. Какое-то аномальное количество карточек (14 желтых и две красные. – Авт.). И "Шахтер", и "Динамо" заслуживали другого судейства". Александр Хацкевич ничего не сказал после игры – расстроенный коуч киевлян даже не пришел на пресс-конференцию. Позже мы писали, что после поражения болельщики "Динамо" пригрозили Хацкевичу картофелем.

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Первым полуфиналистом стала "Заря", минимально обыгравшая в гостях "Львов" (1:0). Единственный гол забил Богдан Леднев, мастерски исполнивший штрафной в дебюте второго тайма. Причем герой матча, отмечавший вчера свой 21-й день рождения, мог и не сыграть в этом поединке – перед самой игрой он экстренно заменил в стартовом составе Хомченовского, получившего травму на разминке. Стоит напомнить, что и на предыдущей стадии Кубка, на выезде с "Десной", именно Леднев стал спасителем "Зари": выйдя на замену, сравнял счет в самой концовке, переведя игру в овертайм. Во вчерашнем матче уже "Львов" имел шансы на дополнительное время. В середине второго тайма Юрий Бакалов усилил игру заменами, и гости начали заметно проседать. Но выстояли – в том числе ценой разбитой в кровь головы своего капитана Караваева.

Разделили участь земляков и "Карпаты", четвертый розыгрыш подряд вылетевшие от младших по рангу: на этот раз пострадали от перволигового "Ингульца". "Зелено-белые", отмечающие в этом году полувековой юбилей наивысшего в клубной истории кубкового взлета – победы в Кубке СССР-1969, очень хотели сделать себе подарок к памятной дате в виде выхода как минимум в полуфинал. Не удалось. Хотя в основное время фортуна и ублажила "львов", когда Швед сравнял счет (1:1) на 6-й компенсированной минуте! Но в серии пенальти госпожа удача без остатка отдалась уже "Ингульцу": единственный промах в лотерее совершил львовянин Йода, с "точки" направивший мяч куда-то в облака. Клуб из кировоградского пгт Петрово, которому всего 6 лет от роду, впервые в полуфинале!

А вот "Днепр-1" сыграет там во второй год подряд: лидер первой лиги одолел на своем поле пикирующую "Ворсклу" (2:0). Таким образом, впервые за всю историю Кубка Украины в полуфинальной стадии турнира, жеребьевка которой состоится сегодня, будут участвовать лишь два клуба УПЛ – и два из лиги уровнем ниже.

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