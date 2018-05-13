Итоги чемпионата России по футболу: столица – в ЛЧ, провинция – в ЛЕ

После последнего тура определились призеры и участники еврокубков

13 мая завершился чемпионат России по футболу. Титул досрочно выиграл московский "Локомотив", за который выступает украинский защитник Тарас Михалик. А после последнего тура определились призеры и все участники еврокубков.

Лига чемпионов: "Локомотив", ЦСКА, "Спартак".

Лига Европы: "Краснодар", "Зенит", "Уфа".

Результаты 30 тура:

ЦСКА – "Анжи" – 2:1

"Уфа" – "Тосно" – 5:0

"Ростов" – "Урал" – 1:0

"Краснодар" – "Рубин" – 1:1

"Зенит" – "СКА-Хабаровск" – 6:0

"Арсенал" – "Локомотив" – 2:0

"Амкар" – "Ахмат" – 0:0

"Спартак" – "Динамо" – 0:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛОКОМОТИВ 30 18 6 6 41-21 60 2 ЦСКА 30 17 7 6 49-23 58 3 СПАРТАК 30 16 8 6 51-32 56 4 КРАСНОДАР 30 16 6 8 46-30 54 5 ЗЕНИТ 30 14 11 5 46-21 53 6 УФА 30 11 10 9 34-30 43 7 АРСЕНАЛ 30 12 6 12 35-41 42 8 ДИНАМО 30 10 10 10 29-30 40 9 АХМАТ 30 10 9 11 30-34 39 10 РУБИН 30 9 11 10 32-25 38 11 РОСТОВ 30 9 10 11 27-28 37 12 УРАЛ 30 8 13 9 31-32 37 13 АМКАР 30 9 8 13 20-30 35 14 АНЖИ 30 6 6 18 31-55 24 15 ТОСНО 30 6 6 18 23-54 24 16 СКА-ХАБАРОВСК 30 2 7 21 16-55 13

Напомним, что сегодня стало известно, что "Зенит" покинул главный тренер Роберто Манчини.