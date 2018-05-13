Итоги чемпионата России по футболу: столица – в ЛЧ, провинция – в ЛЕ
После последнего тура определились призеры и участники еврокубков
13 мая завершился чемпионат России по футболу. Титул досрочно выиграл московский "Локомотив", за который выступает украинский защитник Тарас Михалик. А после последнего тура определились призеры и все участники еврокубков.
Лига чемпионов: "Локомотив", ЦСКА, "Спартак".
Лига Европы: "Краснодар", "Зенит", "Уфа".
Результаты 30 тура:
ЦСКА – "Анжи" – 2:1
"Уфа" – "Тосно" – 5:0
"Ростов" – "Урал" – 1:0
"Краснодар" – "Рубин" – 1:1
"Зенит" – "СКА-Хабаровск" – 6:0
"Арсенал" – "Локомотив" – 2:0
"Амкар" – "Ахмат" – 0:0
"Спартак" – "Динамо" – 0:1
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛОКОМОТИВ
|30
|18
|6
|6
|41-21
|60
|2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49-23
|58
|3
|СПАРТАК
|30
|16
|8
|6
|51-32
|56
|4
|КРАСНОДАР
|30
|16
|6
|8
|46-30
|54
|5
|ЗЕНИТ
|30
|14
|11
|5
|46-21
|53
|6
|УФА
|30
|11
|10
|9
|34-30
|43
|7
|АРСЕНАЛ
|30
|12
|6
|12
|35-41
|42
|8
|ДИНАМО
|30
|10
|10
|10
|29-30
|40
|9
|АХМАТ
|30
|10
|9
|11
|30-34
|39
|10
|РУБИН
|30
|9
|11
|10
|32-25
|38
|11
|РОСТОВ
|30
|9
|10
|11
|27-28
|37
|12
|УРАЛ
|30
|8
|13
|9
|31-32
|37
|13
|АМКАР
|30
|9
|8
|13
|20-30
|35
|14
|АНЖИ
|30
|6
|6
|18
|31-55
|24
|15
|ТОСНО
|30
|6
|6
|18
|23-54
|24
|16
|СКА-ХАБАРОВСК
|30
|2
|7
|21
|16-55
|13
Напомним, что сегодня стало известно, что "Зенит" покинул главный тренер Роберто Манчини.
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