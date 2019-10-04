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Итоги тура Лиги Европы: мирный день Украины и провал России

4 октября, 00:32

Пока еще ни одна из команд не потеряла шансы на выход в плей-офф турнира

"Динамо" потеряло очки в Швейцарии

"Динамо" потеряло очки в Швейцарии / Фото: Reuters

Завершились матчи второго тура группового этапа Лиги Европы. Представители Украины синхронно сыграли вничью – "Александрия" поделила очки с "Гентом", а "Динамо" не смогло обыграть "Лугано". Кроме них сегодня состоялось еще 22 матча. Знакомим вас с результатами всех поединков и попробуем разобраться с положением команд в турнирных таблицах

Группа А

"Севилья" выиграла два матча и справедливо находится на первом месте в группе. Следом за испанцами идут "Карабах" и "Дюделанж", но на второе место шансов больше все-таки у азербайджанцев – у них впереди два матча против АПОЭЛА, а вот клуб из Люксембурга будет противостоять "Севилье", которая будет пытаться решить вопрос выхода из группы как можно раньше.

"Севилья" – АПОЭЛ – 1:0
Голы: Эрнандес (17)

"Дюделанж" – "Карабах" – 1:4
Голы: Бернье (90) – Зубир (11), Мичел (60), Ришард (37, пен), Кинтана (69)

NКомандаИВНПМО
1 СЕВИЛЬЯ22004-06
2 КАРАБАХ21014-33
3 ДЮДЕЛАНЖ21014-73
4 АПОЭЛ20023-50

Группа В

"Динамо" не смогло обыграть скромный "Лугано", а в параллельном матче Копенгаген потерял очки в поединке с "Мальме". Впереди у них два очных противостояния – кто наберет больше очков в этих матчах, тот гарантирует себе выход их группы. Возможно, с первого места в группе.

"Лугано" – "Динамо" – 0:0

"Мальме" – "Копенгаген" – 0:1
Голы: Розенберг (55) – Нильсен (45, аг)

NКомандаИВНПМО
1 КОПЕНГАГЕН21102-14
2 ДИНАМО К21101-04
3 МАЛЬМЕ20111-21
4 ЛУГАНО20110-11

Группа С

Несмотря на неудачный старт в Примере, в Европе "Хетафе" идет без потерь – две победы и первое место в группе. Но впереди у них испытание в виде "Базеля" – прямого конкурента за выход в плей-офф. Осечками лидеров в очных поединках могут воспользоваться "Трабзонспор" и "Краснодар", но россияне пока проваливают евросезон, поэтому здесь предпочтение можно отдать туркам.

"Краснодар" – "Хетафе" – 1:2
Голы: Ари (69) – Анхель Родригес (35, 61)

"Трабзонспор" – "Базель" – 2:2
Голы: Пармак (26), Соса (78) – Видмер (20), Окафор (80)

NКомандаИВНПМО
1 ХЕТАФЕ22003-16
2 БАЗЕЛЬ21107-24
3 ТРАБЗОНСПОР20112-31
4 КРАСНОДАР20021-70

Группа D

ПСВ оправдывает зевание главного фаворита группы, одержав две победы подряд. Помешать им занять первое место попытаются Спортинг и ЛАСК. Как раз против австрийцев голландцы проведут два спаренных поединка. После этих матчей ситуация в группе может определиться практически полностью.

"Спортинг" – ЛАСК – 2:1
Голы: Луис Феллипе (58), Бруну Фернандеш (63) – Рагуж (16)

"Русенборг" – ПСВ – 1:4
Голы: Адегбенро (70) – Росарио (14), Мелинг (37, аг), Мален (41, 78)

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NКомандаИВНПМО
1 ПСВ22007-36
2 СПОРТИНГ21014-43
3 ЛАСК21012-23
4 РУСЕНБОРГ20021-50

Группа Е

В группе Е пока ситуация довольно запутанная. Выделить явного фаворита тяжело – "Селтик" имеет больше всего очков, но от последнего места их отделяет всего одно поражение. А впереди у них два матча с "Лацио". Единственное, туманными выглядят перспективы в этом квартете "Ренна", хотя все может поменяться после матчей с "Клужом", но для этого нужно брать как минимум четыре очка.

"Лацио" – "Ренн" – 2:1
Голы: Морель (55) – Милинкович-Савич (63), Иммобиле (75)

"Селтик" – ЧФР – 2:0
Голы: Эдуар (20), Эльюнусси (59)

NКомандаИВНПМО
1 СЕЛТИК21103-14
2 ЧФР21012-33
3 ЛАЦИО21013-33
4 РЕНН20112-31

Группа F

В этом квартете все с фаворитом понятно – "Арсенал" уверенно обыгрывает своих соперников и можно спрогнозировать, что досрочно обеспечит себе путевку в плей-офф, после чего сосредоточится на матчах Премьер-лиги. В этой ситуации не повезло "Витории Гимарайнш", который предстоит провести два следующих матча против канониров. Правда, португальцы показывают такие результаты, что рассчитывать на выход в следующий раунд им пока трудно. А вот "Стандард" и "Айнтрахт" в очных поединках разыграют между собой второе место.

"Витория Гимараэш" – "Айнтрахт" Ф – 0:1
Гол: Ндика (36)

"Арсенал" – "Стандард" – 4:0
Голы: Мартинелли (13, 16), Уиллок (22), Себальос (57)

NКомандаИВНПМО
1 АРСЕНАЛ22007-06
2 СТАНДАРД21012-43
3 АЙНТРАХТ21011-33
4 ГИМАРАЙНШ20020-30

Группа G

"Фейеноорд" обыграл "Порту" со счетом 2:0 и реабилитировался за поражение в первом туре от "Рейнджерса" (0:1). Шотландцы, в свою очередь, уступили на выезде "Янг Бойз" (1:2), который пред этим проиграл "Порту" (1:2). Таким образом, после двух туров в группе G сложилась интересная ситуация – все четыре команды имеют по три балла.

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Впереди у команд двухматчевые спарки: "Фейеноорд" будет сражаться с "Янг Бойзом", а "Порту" ждет две встречи с "Рейнджерс".

Янг Бойз – Рейнджерс – 2:1
Голы: Ассале (50), Фасснахт (90) – Морелос (44)

"Фейеноорд" – "Порту" – 2:0
Голы: Торнстра (49), Карсдорп (80)

NКомандаИВНПМО
1 ФЕЙЕНООРД21012-13
2 ЯНГ БОЙЗ21013-33
3 РЕЙНДЖЕРС21012-23
4 ПОРТУ21012-33

Группа H

Болгарский "Лудогорец" одержал вторую победу на групповом этапе и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Конкуренцию за победу в группе им, скорее всего, составит "Эспаньол", у которого после двух матчей четыре очка. А будущее команды Сергея Репброва "Ференцвароша" прояснится после матчей с московским ЦСКА. Россияне проиграли оба стартовых матча и пока выглядят главным поставщиком очков для соперников.

ЦСКА – "Эспаньол" – 0:2
Голы: У Лэй (64), Кампусано (90)

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"Ференцварош" – "Лудогорец" – 0:3
Голы: Лукоки (1), Форстер (40, 64), Форстер (64)
Удаление: Григоре (43) ("Лудогорец")

NКомандаИВНПМО
1 ЛУДОГОРЕЦ22008-16
2 ЭСПАНЬОЛ21103-14
3 ФЕРЕНЦВАРОШ20111-41
4 ЦСКА20021-70

Группа I

Наша "Александрия" набрала первые очки на групповом этапе Лиги Европы. Несмотря на последнее место в группе, команда Шарана сохраняет неплохие шансы побороться за выход их группы. Но для этого нужно отбирать очки у "Сент-Этьена", с которым украинцы проведут два следующих матча. К слову, французы отобрали очки у "Вольфсбурга", поэтому на данный момент назвать явного фаворита квартета трудно.

"Сент-Этьен" – "Вольфсбург" – 1:1
Голы: Колодзейчак (13) – Виллиам (15)

"Александрия" – "Гент" – 1:1
Голы: Ситало (60) – Депуатр (6)

NКомандаИВНПМО
1 ВОЛЬФСБУРГ21104-24
2 ГЕНТ21104-34
3 СЕНТ-ЭТЬЕН20113-41
4 АЛЕКСАНДРИЯ20112-41

Группа J

Как и в предыдущем квартете, в этой группе оба матча завершились в ничью – "Вольфсбергер" поделил очки с "Ромой" Паулу Фонсеки, а "Боруссия" М спаслась в матче с "Истанбулом". Пока предпочтительнее смотрятся "Вольфсбергер" и "Рома", но ситуация может поменяться после спаренных поединков, так как пеовое и последнее место отделяет всего три очка.

Истанбул – Боруссия М – 1:1
Голы: Вишча (55), Херрманн (90)

"Вольфсберг" – "Рома" – 1:1
Голы: Линдль (51) – Спинаццола (27)

NКомандаИВНПМО
1 РОМА21105-14
2 ВОЛЬФСБЕРГ21105-14
3 БОРУССИЯ М20111-51
4 ИСТАНБУЛ Б20111-51

Группа К

В этой группе после двух туров можно выделить только главного неудачника – "Бешикташ". Да и то турки могут полностью перевернуть ситуацию в группе, если в двух следующих матчах против "Браги" наберут минимум три очка.

"Бешикташ" – "Вулверхэмптон" – 0:1
Гол: Боли (90)

"Брага" – "Слован" Братислава – 2:2
Голы: Бруно Виана (31), Галено (63) – Шпорар (45), Бруно Виана (87, аг)

NКомандаИВНПМО
1 СЛОВАН21106-44
2 БРАГА21103-24
3 ВУЛВЕРХЭМПТОН21011-13
4 БЕШИКТАШ20022-50

Группа L

Безоговорочный фаворит группы "Манчестер Юнайтед" потерял очки уже во втором матче, а учитывая уровень игры команды Сульшера, не факт, что в будущем не будет потерь. Впереди у них две встречи с командой украинского тренера Романа Григорчука "Астаной" проигравшей два предыдущих матча.

"Астана" – "Партизан" – 1:2
Голы: Сигюрьенссон (85) – Садик (29, 73)

АЗ Алкмар – "Манчестер Юнайтед" – 0:0

NКомандаИВНПМО
1 ПАРТИЗАН21104-34
2 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД21101-04
3 АЗ АЛКМААР20202-22
4 АСТАНА20021-30

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Лига Европы Динамо Киев ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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