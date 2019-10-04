Итоги тура Лиги Европы: мирный день Украины и провал России

Завершились матчи второго тура группового этапа Лиги Европы. Представители Украины синхронно сыграли вничью – "Александрия" поделила очки с "Гентом", а "Динамо" не смогло обыграть "Лугано". Кроме них сегодня состоялось еще 22 матча. Знакомим вас с результатами всех поединков и попробуем разобраться с положением команд в турнирных таблицах
Группа А
"Севилья" выиграла два матча и справедливо находится на первом месте в группе. Следом за испанцами идут "Карабах" и "Дюделанж", но на второе место шансов больше все-таки у азербайджанцев – у них впереди два матча против АПОЭЛА, а вот клуб из Люксембурга будет противостоять "Севилье", которая будет пытаться решить вопрос выхода из группы как можно раньше.
"Севилья" – АПОЭЛ – 1:0
Голы: Эрнандес (17)
"Дюделанж" – "Карабах" – 1:4
Голы: Бернье (90) – Зубир (11), Мичел (60), Ришард (37, пен), Кинтана (69)
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|СЕВИЛЬЯ
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|КАРАБАХ
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|ДЮДЕЛАНЖ
|2
|1
|0
|1
|4-7
|3
|4
|АПОЭЛ
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
Группа В
"Динамо" не смогло обыграть скромный "Лугано", а в параллельном матче Копенгаген потерял очки в поединке с "Мальме". Впереди у них два очных противостояния – кто наберет больше очков в этих матчах, тот гарантирует себе выход их группы. Возможно, с первого места в группе.
"Мальме" – "Копенгаген" – 0:1
Голы: Розенберг (55) – Нильсен (45, аг)
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|КОПЕНГАГЕН
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|ДИНАМО К
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|МАЛЬМЕ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4
|ЛУГАНО
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
Группа С
Несмотря на неудачный старт в Примере, в Европе "Хетафе" идет без потерь – две победы и первое место в группе. Но впереди у них испытание в виде "Базеля" – прямого конкурента за выход в плей-офф. Осечками лидеров в очных поединках могут воспользоваться "Трабзонспор" и "Краснодар", но россияне пока проваливают евросезон, поэтому здесь предпочтение можно отдать туркам.
"Краснодар" – "Хетафе" – 1:2
Голы: Ари (69) – Анхель Родригес (35, 61)
"Трабзонспор" – "Базель" – 2:2
Голы: Пармак (26), Соса (78) – Видмер (20), Окафор (80)
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХЕТАФЕ
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2
|БАЗЕЛЬ
|2
|1
|1
|0
|7-2
|4
|3
|ТРАБЗОНСПОР
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|4
|КРАСНОДАР
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Группа D
ПСВ оправдывает зевание главного фаворита группы, одержав две победы подряд. Помешать им занять первое место попытаются Спортинг и ЛАСК. Как раз против австрийцев голландцы проведут два спаренных поединка. После этих матчей ситуация в группе может определиться практически полностью.
"Спортинг" – ЛАСК – 2:1
Голы: Луис Феллипе (58), Бруну Фернандеш (63) – Рагуж (16)
"Русенборг" – ПСВ – 1:4
Голы: Адегбенро (70) – Росарио (14), Мелинг (37, аг), Мален (41, 78)
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|7-3
|6
|2
|СПОРТИНГ
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|3
|ЛАСК
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|4
|РУСЕНБОРГ
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Группа Е
В группе Е пока ситуация довольно запутанная. Выделить явного фаворита тяжело – "Селтик" имеет больше всего очков, но от последнего места их отделяет всего одно поражение. А впереди у них два матча с "Лацио". Единственное, туманными выглядят перспективы в этом квартете "Ренна", хотя все может поменяться после матчей с "Клужом", но для этого нужно брать как минимум четыре очка.
"Лацио" – "Ренн" – 2:1
Голы: Морель (55) – Милинкович-Савич (63), Иммобиле (75)
"Селтик" – ЧФР – 2:0
Голы: Эдуар (20), Эльюнусси (59)
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|СЕЛТИК
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2
|ЧФР
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|3
|ЛАЦИО
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4
|РЕНН
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
Группа F
В этом квартете все с фаворитом понятно – "Арсенал" уверенно обыгрывает своих соперников и можно спрогнозировать, что досрочно обеспечит себе путевку в плей-офф, после чего сосредоточится на матчах Премьер-лиги. В этой ситуации не повезло "Витории Гимарайнш", который предстоит провести два следующих матча против канониров. Правда, португальцы показывают такие результаты, что рассчитывать на выход в следующий раунд им пока трудно. А вот "Стандард" и "Айнтрахт" в очных поединках разыграют между собой второе место.
"Витория Гимараэш" – "Айнтрахт" Ф – 0:1
Гол: Ндика (36)
"Арсенал" – "Стандард" – 4:0
Голы: Мартинелли (13, 16), Уиллок (22), Себальос (57)
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АРСЕНАЛ
|2
|2
|0
|0
|7-0
|6
|2
|СТАНДАРД
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|3
|АЙНТРАХТ
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|4
|ГИМАРАЙНШ
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Группа G
"Фейеноорд" обыграл "Порту" со счетом 2:0 и реабилитировался за поражение в первом туре от "Рейнджерса" (0:1). Шотландцы, в свою очередь, уступили на выезде "Янг Бойз" (1:2), который пред этим проиграл "Порту" (1:2). Таким образом, после двух туров в группе G сложилась интересная ситуация – все четыре команды имеют по три балла.
Впереди у команд двухматчевые спарки: "Фейеноорд" будет сражаться с "Янг Бойзом", а "Порту" ждет две встречи с "Рейнджерс".
Янг Бойз – Рейнджерс – 2:1
Голы: Ассале (50), Фасснахт (90) – Морелос (44)
"Фейеноорд" – "Порту" – 2:0
Голы: Торнстра (49), Карсдорп (80)
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФЕЙЕНООРД
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|2
|ЯНГ БОЙЗ
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|3
|РЕЙНДЖЕРС
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|4
|ПОРТУ
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
Группа H
Болгарский "Лудогорец" одержал вторую победу на групповом этапе и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Конкуренцию за победу в группе им, скорее всего, составит "Эспаньол", у которого после двух матчей четыре очка. А будущее команды Сергея Репброва "Ференцвароша" прояснится после матчей с московским ЦСКА. Россияне проиграли оба стартовых матча и пока выглядят главным поставщиком очков для соперников.
ЦСКА – "Эспаньол" – 0:2
Голы: У Лэй (64), Кампусано (90)
"Ференцварош" – "Лудогорец" – 0:3
Голы: Лукоки (1), Форстер (40, 64), Форстер (64)
Удаление: Григоре (43) ("Лудогорец")
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЛУДОГОРЕЦ
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|2
|ЭСПАНЬОЛ
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|4
|ЦСКА
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Группа I
Наша "Александрия" набрала первые очки на групповом этапе Лиги Европы. Несмотря на последнее место в группе, команда Шарана сохраняет неплохие шансы побороться за выход их группы. Но для этого нужно отбирать очки у "Сент-Этьена", с которым украинцы проведут два следующих матча. К слову, французы отобрали очки у "Вольфсбурга", поэтому на данный момент назвать явного фаворита квартета трудно.
"Сент-Этьен" – "Вольфсбург" – 1:1
Голы: Колодзейчак (13) – Виллиам (15)
"Александрия" – "Гент" – 1:1
Голы: Ситало (60) – Депуатр (6)
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ВОЛЬФСБУРГ
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|2
|ГЕНТ
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|3
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|4
|АЛЕКСАНДРИЯ
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
Группа J
Как и в предыдущем квартете, в этой группе оба матча завершились в ничью – "Вольфсбергер" поделил очки с "Ромой" Паулу Фонсеки, а "Боруссия" М спаслась в матче с "Истанбулом". Пока предпочтительнее смотрятся "Вольфсбергер" и "Рома", но ситуация может поменяться после спаренных поединков, так как пеовое и последнее место отделяет всего три очка.
Истанбул – Боруссия М – 1:1
Голы: Вишча (55), Херрманн (90)
"Вольфсберг" – "Рома" – 1:1
Голы: Линдль (51) – Спинаццола (27)
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|РОМА
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|2
|ВОЛЬФСБЕРГ
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|3
|БОРУССИЯ М
|2
|0
|1
|1
|1-5
|1
|4
|ИСТАНБУЛ Б
|2
|0
|1
|1
|1-5
|1
Группа К
В этой группе после двух туров можно выделить только главного неудачника – "Бешикташ". Да и то турки могут полностью перевернуть ситуацию в группе, если в двух следующих матчах против "Браги" наберут минимум три очка.
"Бешикташ" – "Вулверхэмптон" – 0:1
Гол: Боли (90)
"Брага" – "Слован" Братислава – 2:2
Голы: Бруно Виана (31), Галено (63) – Шпорар (45), Бруно Виана (87, аг)
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|СЛОВАН
|2
|1
|1
|0
|6-4
|4
|2
|БРАГА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|3
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|БЕШИКТАШ
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Группа L
Безоговорочный фаворит группы "Манчестер Юнайтед" потерял очки уже во втором матче, а учитывая уровень игры команды Сульшера, не факт, что в будущем не будет потерь. Впереди у них две встречи с командой украинского тренера Романа Григорчука "Астаной" проигравшей два предыдущих матча.
"Астана" – "Партизан" – 1:2
Голы: Сигюрьенссон (85) – Садик (29, 73)
АЗ Алкмар – "Манчестер Юнайтед" – 0:0
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПАРТИЗАН
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|АЗ АЛКМААР
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|4
|АСТАНА
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
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