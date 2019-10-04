Итоги тура Лиги Европы: мирный день Украины и провал России

Пока еще ни одна из команд не потеряла шансы на выход в плей-офф турнира

"Динамо" потеряло очки в Швейцарии / Фото: Reuters

Завершились матчи второго тура группового этапа Лиги Европы. Представители Украины синхронно сыграли вничью – "Александрия" поделила очки с "Гентом", а "Динамо" не смогло обыграть "Лугано". Кроме них сегодня состоялось еще 22 матча. Знакомим вас с результатами всех поединков и попробуем разобраться с положением команд в турнирных таблицах

Группа А

"Севилья" выиграла два матча и справедливо находится на первом месте в группе. Следом за испанцами идут "Карабах" и "Дюделанж", но на второе место шансов больше все-таки у азербайджанцев – у них впереди два матча против АПОЭЛА, а вот клуб из Люксембурга будет противостоять "Севилье", которая будет пытаться решить вопрос выхода из группы как можно раньше.

"Севилья" – АПОЭЛ – 1:0

Голы: Эрнандес (17)

"Дюделанж" – "Карабах" – 1:4

Голы: Бернье (90) – Зубир (11), Мичел (60), Ришард (37, пен), Кинтана (69)

N Команда И В Н П М О 1 СЕВИЛЬЯ 2 2 0 0 4-0 6 2 КАРАБАХ 2 1 0 1 4-3 3 3 ДЮДЕЛАНЖ 2 1 0 1 4-7 3 4 АПОЭЛ 2 0 0 2 3-5 0

Группа В

"Динамо" не смогло обыграть скромный "Лугано", а в параллельном матче Копенгаген потерял очки в поединке с "Мальме". Впереди у них два очных противостояния – кто наберет больше очков в этих матчах, тот гарантирует себе выход их группы. Возможно, с первого места в группе.

"Лугано" – "Динамо" – 0:0

"Мальме" – "Копенгаген" – 0:1

Голы: Розенберг (55) – Нильсен (45, аг)

N Команда И В Н П М О 1 КОПЕНГАГЕН 2 1 1 0 2-1 4 2 ДИНАМО К 2 1 1 0 1-0 4 3 МАЛЬМЕ 2 0 1 1 1-2 1 4 ЛУГАНО 2 0 1 1 0-1 1

Группа С

Несмотря на неудачный старт в Примере, в Европе "Хетафе" идет без потерь – две победы и первое место в группе. Но впереди у них испытание в виде "Базеля" – прямого конкурента за выход в плей-офф. Осечками лидеров в очных поединках могут воспользоваться "Трабзонспор" и "Краснодар", но россияне пока проваливают евросезон, поэтому здесь предпочтение можно отдать туркам.

"Краснодар" – "Хетафе" – 1:2

Голы: Ари (69) – Анхель Родригес (35, 61)

"Трабзонспор" – "Базель" – 2:2

Голы: Пармак (26), Соса (78) – Видмер (20), Окафор (80)

N Команда И В Н П М О 1 ХЕТАФЕ 2 2 0 0 3-1 6 2 БАЗЕЛЬ 2 1 1 0 7-2 4 3 ТРАБЗОНСПОР 2 0 1 1 2-3 1 4 КРАСНОДАР 2 0 0 2 1-7 0

Группа D

ПСВ оправдывает зевание главного фаворита группы, одержав две победы подряд. Помешать им занять первое место попытаются Спортинг и ЛАСК. Как раз против австрийцев голландцы проведут два спаренных поединка. После этих матчей ситуация в группе может определиться практически полностью.

"Спортинг" – ЛАСК – 2:1

Голы: Луис Феллипе (58), Бруну Фернандеш (63) – Рагуж (16)

"Русенборг" – ПСВ – 1:4

Голы: Адегбенро (70) – Росарио (14), Мелинг (37, аг), Мален (41, 78)

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N Команда И В Н П М О 1 ПСВ 2 2 0 0 7-3 6 2 СПОРТИНГ 2 1 0 1 4-4 3 3 ЛАСК 2 1 0 1 2-2 3 4 РУСЕНБОРГ 2 0 0 2 1-5 0

Группа Е

В группе Е пока ситуация довольно запутанная. Выделить явного фаворита тяжело – "Селтик" имеет больше всего очков, но от последнего места их отделяет всего одно поражение. А впереди у них два матча с "Лацио". Единственное, туманными выглядят перспективы в этом квартете "Ренна", хотя все может поменяться после матчей с "Клужом", но для этого нужно брать как минимум четыре очка.

"Лацио" – "Ренн" – 2:1

Голы: Морель (55) – Милинкович-Савич (63), Иммобиле (75)

"Селтик" – ЧФР – 2:0

Голы: Эдуар (20), Эльюнусси (59)

N Команда И В Н П М О 1 СЕЛТИК 2 1 1 0 3-1 4 2 ЧФР 2 1 0 1 2-3 3 3 ЛАЦИО 2 1 0 1 3-3 3 4 РЕНН 2 0 1 1 2-3 1

Группа F

В этом квартете все с фаворитом понятно – "Арсенал" уверенно обыгрывает своих соперников и можно спрогнозировать, что досрочно обеспечит себе путевку в плей-офф, после чего сосредоточится на матчах Премьер-лиги. В этой ситуации не повезло "Витории Гимарайнш", который предстоит провести два следующих матча против канониров. Правда, португальцы показывают такие результаты, что рассчитывать на выход в следующий раунд им пока трудно. А вот "Стандард" и "Айнтрахт" в очных поединках разыграют между собой второе место.

"Витория Гимараэш" – "Айнтрахт" Ф – 0:1

Гол: Ндика (36)

"Арсенал" – "Стандард" – 4:0

Голы: Мартинелли (13, 16), Уиллок (22), Себальос (57)

N Команда И В Н П М О 1 АРСЕНАЛ 2 2 0 0 7-0 6 2 СТАНДАРД 2 1 0 1 2-4 3 3 АЙНТРАХТ 2 1 0 1 1-3 3 4 ГИМАРАЙНШ 2 0 0 2 0-3 0

Группа G

"Фейеноорд" обыграл "Порту" со счетом 2:0 и реабилитировался за поражение в первом туре от "Рейнджерса" (0:1). Шотландцы, в свою очередь, уступили на выезде "Янг Бойз" (1:2), который пред этим проиграл "Порту" (1:2). Таким образом, после двух туров в группе G сложилась интересная ситуация – все четыре команды имеют по три балла.

Впереди у команд двухматчевые спарки: "Фейеноорд" будет сражаться с "Янг Бойзом", а "Порту" ждет две встречи с "Рейнджерс".

Янг Бойз – Рейнджерс – 2:1

Голы: Ассале (50), Фасснахт (90) – Морелос (44)

"Фейеноорд" – "Порту" – 2:0

Голы: Торнстра (49), Карсдорп (80)

N Команда И В Н П М О 1 ФЕЙЕНООРД 2 1 0 1 2-1 3 2 ЯНГ БОЙЗ 2 1 0 1 3-3 3 3 РЕЙНДЖЕРС 2 1 0 1 2-2 3 4 ПОРТУ 2 1 0 1 2-3 3

Группа H

Болгарский "Лудогорец" одержал вторую победу на групповом этапе и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Конкуренцию за победу в группе им, скорее всего, составит "Эспаньол", у которого после двух матчей четыре очка. А будущее команды Сергея Репброва "Ференцвароша" прояснится после матчей с московским ЦСКА. Россияне проиграли оба стартовых матча и пока выглядят главным поставщиком очков для соперников.

ЦСКА – "Эспаньол" – 0:2

Голы: У Лэй (64), Кампусано (90)

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"Ференцварош" – "Лудогорец" – 0:3

Голы: Лукоки (1), Форстер (40, 64), Форстер (64)

Удаление: Григоре (43) ("Лудогорец")

N Команда И В Н П М О 1 ЛУДОГОРЕЦ 2 2 0 0 8-1 6 2 ЭСПАНЬОЛ 2 1 1 0 3-1 4 3 ФЕРЕНЦВАРОШ 2 0 1 1 1-4 1 4 ЦСКА 2 0 0 2 1-7 0

Группа I

Наша "Александрия" набрала первые очки на групповом этапе Лиги Европы. Несмотря на последнее место в группе, команда Шарана сохраняет неплохие шансы побороться за выход их группы. Но для этого нужно отбирать очки у "Сент-Этьена", с которым украинцы проведут два следующих матча. К слову, французы отобрали очки у "Вольфсбурга", поэтому на данный момент назвать явного фаворита квартета трудно.

"Сент-Этьен" – "Вольфсбург" – 1:1

Голы: Колодзейчак (13) – Виллиам (15)

"Александрия" – "Гент" – 1:1

Голы: Ситало (60) – Депуатр (6)

N Команда И В Н П М О 1 ВОЛЬФСБУРГ 2 1 1 0 4-2 4 2 ГЕНТ 2 1 1 0 4-3 4 3 СЕНТ-ЭТЬЕН 2 0 1 1 3-4 1 4 АЛЕКСАНДРИЯ 2 0 1 1 2-4 1

Группа J

Как и в предыдущем квартете, в этой группе оба матча завершились в ничью – "Вольфсбергер" поделил очки с "Ромой" Паулу Фонсеки, а "Боруссия" М спаслась в матче с "Истанбулом". Пока предпочтительнее смотрятся "Вольфсбергер" и "Рома", но ситуация может поменяться после спаренных поединков, так как пеовое и последнее место отделяет всего три очка.

Истанбул – Боруссия М – 1:1

Голы: Вишча (55), Херрманн (90)

"Вольфсберг" – "Рома" – 1:1

Голы: Линдль (51) – Спинаццола (27)

N Команда И В Н П М О 1 РОМА 2 1 1 0 5-1 4 2 ВОЛЬФСБЕРГ 2 1 1 0 5-1 4 3 БОРУССИЯ М 2 0 1 1 1-5 1 4 ИСТАНБУЛ Б 2 0 1 1 1-5 1

Группа К

В этой группе после двух туров можно выделить только главного неудачника – "Бешикташ". Да и то турки могут полностью перевернуть ситуацию в группе, если в двух следующих матчах против "Браги" наберут минимум три очка.

"Бешикташ" – "Вулверхэмптон" – 0:1

Гол: Боли (90)

"Брага" – "Слован" Братислава – 2:2

Голы: Бруно Виана (31), Галено (63) – Шпорар (45), Бруно Виана (87, аг)

N Команда И В Н П М О 1 СЛОВАН 2 1 1 0 6-4 4 2 БРАГА 2 1 1 0 3-2 4 3 ВУЛВЕРХЭМПТОН 2 1 0 1 1-1 3 4 БЕШИКТАШ 2 0 0 2 2-5 0

Группа L

Безоговорочный фаворит группы "Манчестер Юнайтед" потерял очки уже во втором матче, а учитывая уровень игры команды Сульшера, не факт, что в будущем не будет потерь. Впереди у них две встречи с командой украинского тренера Романа Григорчука "Астаной" проигравшей два предыдущих матча.

"Астана" – "Партизан" – 1:2

Голы: Сигюрьенссон (85) – Садик (29, 73)

АЗ Алкмар – "Манчестер Юнайтед" – 0:0

N Команда И В Н П М О 1 ПАРТИЗАН 2 1 1 0 4-3 4 2 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 2 1 1 0 1-0 4 3 АЗ АЛКМААР 2 0 2 0 2-2 2 4 АСТАНА 2 0 0 2 1-3 0

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