Иуда! Фанаты "Мальме" возненавидели Ибрагимовича за его выходку

Болельщики не простили шведскому форварду связь с "Хаммарбю"

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Болельщики "Мальме" совершили акт вандализма в отношении дома шведского форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме. Фанаты написали на дверях "Иуда", а также набросали возле них гнилой рыбы.

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Напомним, ранее поклонники "Мальме" осквернили статую Златана у стадиона клуба, надев на нее сиденье для унитаза и обмотав голову мешком для мусора. Болельщики также подожгли скульптуру. После этого она была взята под охрану, а также обнесена забором.

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Болельщики "Мальме" таким образом, выразили недовольство тем, что Ибрагимович стал совладельцем другого футбольного клуба из Стокгольма — "Хаммарбю".

Златан является воспитанником "Мальме". За основную команду небесно-голубых 38-летний нападающий выступал с 1999 по 2001 год.

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Напомним, ранее Златан Ибрагимович попрощался с "Лос-Анджелес Гэлакси". Сообщалось, что легендарный шведский нападающий может продолжить карьеру в "Милане", "Болонье", "Интере", "Тоттенхэм Хотспур" или в Австралии. За свою карьеру футболист успел поиграть за такие команды, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

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