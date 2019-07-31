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Из Англии в Россию: чемпион мира перешел в "Спартак"

Сегодня, 18:44

Андре Шюррле будет выступать в российском чемпионате

Андре Шюррле

Андре Шюррле / Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

Из Англии в Россию: чемпион мира перешел в "Спартак" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%20%D0%A8%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%BB%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%20%D0%A8%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%BB%D0%B5 Футбол Андре Шюррле будет выступать в российском чемпионате

Чемпион мира 2014 года Андреа Шюррле присоединился к "Спартаку" на правах годичной аренды из дортмундской "Боруссии", сообщил официальный сайт москвичей. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

Хавбек начинал карьеру в "Майнце", затем выступал за "Байер", "Челси", "Вольфсбург", "Боруссию" (Дортмунд). Всего на клубном уровне полузащитник провел 402 игры, записав на свой счет 108 забитых мячей и 47 голевых передач. Кроме того, в активе Шюррле 57 матчей и 22 гола за сборную Германии, в составе которой в 2014 году он стал чемпионом мира.

Прошлый сезон Шюррле провел в английской премьер-лиге, выступая на правах аренды за "Фулхэм". Полузащитник, выступающий на левом фланге, отыграл 25 матчей за английский клуб и забил шесть мячей

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Кстати, фанаты "Спартака" требуют отставки тренера, который сфотографировался в футболке ПутинаБолельщики московского "Спартака" требуют отставки с поста главного тренера команды белоруса с российским паспортом Олега Кононова, которого в свое время едва ли не боготворили фанаты львовских "Карпат"

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Фото: Михаил Маркив

Также добавим, что Хачериди рассказал о предложении из России. У футболиста есть варианты для продолжения карьеры.

Смотрите видео гола Хачериди, когда он еще играл за "Динамо":

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спартак чемпионат России Андре Шюррле

Источник: Сегодня|Спорт

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