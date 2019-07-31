Из Англии в Россию: чемпион мира перешел в "Спартак"

Чемпион мира 2014 года Андреа Шюррле присоединился к "Спартаку" на правах годичной аренды из дортмундской "Боруссии", сообщил официальный сайт москвичей. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.
Хавбек начинал карьеру в "Майнце", затем выступал за "Байер", "Челси", "Вольфсбург", "Боруссию" (Дортмунд). Всего на клубном уровне полузащитник провел 402 игры, записав на свой счет 108 забитых мячей и 47 голевых передач. Кроме того, в активе Шюррле 57 матчей и 22 гола за сборную Германии, в составе которой в 2014 году он стал чемпионом мира.
Прошлый сезон Шюррле провел в английской премьер-лиге, выступая на правах аренды за "Фулхэм". Полузащитник, выступающий на левом фланге, отыграл 25 матчей за английский клуб и забил шесть мячей
Кстати, фанаты "Спартака" требуют отставки тренера, который сфотографировался в футболке Путина. Болельщики московского "Спартака" требуют отставки с поста главного тренера команды белоруса с российским паспортом Олега Кононова, которого в свое время едва ли не боготворили фанаты львовских "Карпат"
Также добавим, что Хачериди рассказал о предложении из России. У футболиста есть варианты для продолжения карьеры.
Смотрите видео гола Хачериди, когда он еще играл за "Динамо":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк