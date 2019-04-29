Из Горишних Плавнив в Бангладеш: необычный трансфер украинского футболиста

Полузащитник Игорь Сикорский сменил "Горняк-Спорт" на "Шейх Рассел"

Сикорский на чемоданах. Фото ФК "Горняк-Спорт".

Полузащитник клуба украинской Первой лиги "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни) Игорь Сикорский покидает команду. Свою карьеру футболист продолжит в чемпионате Бангладеша.

"Все решилось очень быстро. Мне прислали предварительный контракт, предложив поехать за рубеж. От такого предложения я не мог отказаться, поскольку мне уже будет 31 год, и я не хотел упускать возможность заработать деньги, которые в Украине я не заработал бы. Не спорю, что далековато, Южная Азия, Бангладеш… Сложный климат, но ничего там тоже играют в футбол, – признался футболист в интервью официальному сайту "Горняк-Спорт". - Команда называется "Шейх Рассел". Она представляет столицу Бангладеш – Дакку. В высшей лиге чемпионата Бангладеш играют 13 команд. Моя новая команда занимает третье место и борется за чемпионство, отстает от лидера на семь очков. 5 мая уже возобновляется чемпионат, начнется второй круг".

Ранее в интервью сегодня Петр Ковальчук, выступающий в чемпионате Мальдивских островов, рассказывал.: "Платят чуть больше тысячи долларов в месяц, зато живу, как в раю".

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