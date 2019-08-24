Из грязи в князи: антигерой Суперкубка УЕФА принес Лэмпарду первую победу во главе "Челси"

"Челси" празднует первую победу в сезоне / Фото: AFP

Лондонский "Челси" одержал первую победу во главе с Фрэнком Лэмпардом. В третьем туре чемпионата Англии команда обыграла на выезде "Норвич". Героем встречи стал 21-летний Тэмми Абрахам, не реализовавший решающий пенальти в послематчевой серии в матче за Суперкубок УЕФА против "Ливерпуля". Сегодня он записал на свой счет дубль. Еще один мяч у "синих" забил 20-летний Мэйсон Маунт.

Первой победы в официальных матчах Лэмпарду пришлось ждать три матча: сначала он уступил "Манчестер Юнайтед" (0:4) в стартовом туре Премьер-лиги, затем проиграл "Ливерпулю" (2:2, пен 4:5) Суперкубок УЕФА, а в предыдущем поединке упустил победу над "Лестером" (1:1).

"Норвич" – "Челси" – 2:3

Голы: Абрахам (3, 68), Маунт (17) – Кэнтуэлл (6), Пукки (30).

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"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Ляйтнер (Маклин, 81), Трибулл (Вранчич, 81), Кэнтуэлл, Штиперманн (Србены, 81), Буэндиа, Пукки.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Маунт (Алонсо, 90), Пулишич (Виллиан, 84), Абрахам (Жиру, 75).

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Предупреждения: Жоржиньо (33), Штиперманн (43).

Обзор матча за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" – "Челси":

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