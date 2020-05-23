Из карантина вышел украинский футболист с самой высокой зарплатой: как скринили Ярмоленко

Андрей приехал на базу "Вест Хэма" без маски и после температурного теста провел тренировку на поле

Ну вот, вышел из карантина и самый высокооплачиваемый украинский футболист. Андрей Ярмоленко, получающий в "Вест Хэме" около 7 млн евро в год, приступил к работе вместе с остальными партнерами по лондонскому клубу после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

"Hello guys!" – так на чистом английском без малейшего украинского акцента Ярмоленко поприветствовал работников базы "Вест Хэма", приехав на своей машине. Игроку сразу же при въезде измерили температуру и – убедившись, что она в пределах нормы – допустили к тренировочному процессу на футбольном поле. Лицо украинца излучало улыбку. Чувствуется, что вингер соскучился по работе.

Кстати, на лице Андрея Ярмоленко при въезде на базу маски не было – в отличие от измерявшего у него температуру клубного медика.

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"Скрининг состояния здоровья. Измерение температуры. Маленькие группы. Социальная дистанция", – такими четырьмя формулировками описал возобновление тренировочного процесса Twitter "Вест Хэма".

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Напомним, что Андрей Ярмоленко не играет за "Вест Хэм" с конца прошлого года. Долгое время лидер сборной Украины восстанавливался после травмы, а затем его карьеру, как и большинства других игроков по всему миру, поставила на паузу пандемия коронавируса.

Смотрите, как Ярмоленко тренировался на террасе

Ярмоленко, тренировка на террасе в Лондоне Видео: Instagram

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