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Из кожи крокодила: футболист-уголовник похвастался маской от коронавируса за 30 тысяч

22 июня, 14:54

Олег Люлька Олег Люлька

Россиянин Александр Кокорин, отсидевший год за избиение чиновника, показал свою дорогую обновку

Скандальный российский футболист "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", в своем Instagram-аккаунте похвастался дорогущей маской от коронавируса. Изделие сделано из кожи крокодила. При этом нападающий отметил в посте мастерскую, находящуюся в Москве. На ее сайте такая маска стоит 29,5 тысяч рублей (424 доллара) и делается индивидуально для каждого покупателя.

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  • "А как дышать? Она же слишком плотная", – поинтересовались у Александра Корорина по поводу обновки его фолловеры
  • "Нет, там для дыхания есть маленькие дырочки", – ответил футболист, добавив смайлик

Александр Кокорин

Александр Кокорин / Фото: AFP

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Напомним, что Александр Кокорин стал известен далеко за пределами России после того, как со своим другом, игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым, избил главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака. За это преступление Кокорин и Мамаев отсидели год в тюрьме.

При этом, что интересно, суд приговорил к высшей мере наказания стул, которым футболист Кокорин ударил Пака.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия футболист маска сборная России коронавирус Александр Кокорин маска для лица

Источник: Сегодня|Спорт

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