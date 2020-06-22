Из кожи крокодила: футболист-уголовник похвастался маской от коронавируса за 30 тысяч

Россиянин Александр Кокорин, отсидевший год за избиение чиновника, показал свою дорогую обновку

Скандальный российский футболист "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", в своем Instagram-аккаунте похвастался дорогущей маской от коронавируса. Изделие сделано из кожи крокодила. При этом нападающий отметил в посте мастерскую, находящуюся в Москве. На ее сайте такая маска стоит 29,5 тысяч рублей (424 доллара) и делается индивидуально для каждого покупателя.

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"А как дышать? Она же слишком плотная", – поинтересовались у Александра Корорина по поводу обновки его фолловеры

"Нет, там для дыхания есть маленькие дырочки", – ответил футболист, добавив смайлик

Александр Кокорин / Фото: AFP

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Напомним, что Александр Кокорин стал известен далеко за пределами России после того, как со своим другом, игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым, избил главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака. За это преступление Кокорин и Мамаев отсидели год в тюрьме.

При этом, что интересно, суд приговорил к высшей мере наказания стул, которым футболист Кокорин ударил Пака.

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